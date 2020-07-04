南加大取消秋季重啟計畫　教務長：待在家中上線上課不要回學校

▲美國南加大（University of Southern California）於7月1日宣布取消秋季重啟計畫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

基於新冠肺炎（COVID-19）防疫考量，美國許多學校實施遠距授課避免群聚。南加大（University of Southern California）原本在6月初宣布8月將重啟校園，並恢復面對面授課模式。但因美國疫情持續肆虐，南加大改口宣布取消秋季重啟計畫，將大學部課程幾乎都改成遠距授課。

南加大教務長查爾斯·祖科斯基（Charles Zukoski）於7月1日星期三發布這一項決定，和州長加文·紐瑟姆（Gavin Newsom）發布對室內場所的禁令是同一天。祖科斯基也建議學生繼續待在家中上遠距課程，不要返回校園。

祖科斯基在給學生的信中寫到：「這場百年一見的新冠疫情對我們生活中各方面都帶來改變，像是我們互動、工作、和社交的方式，並且隨著病毒每一次的新變化，我們都得找出能使我們持續蓬勃發展的方法。」

他表示：「由於校園內持續存在著安全限制和密度問題，大學部的學生將會在秋季繼續上遠距課程。」又補充：「校園內的住宿和活動都將受到限制。」

南加大在秋季將會只有10％到20％的課程採面對面授課模式，包括實驗室、表演藝術、以及需要動手做的研究。