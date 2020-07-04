WHO：數據不會說謊　各國應「清醒」控制疫情

▲世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

全球新冠肺炎確診數超過1100萬例，其中許多國家每天新增確診數仍超過5位數；世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，數據不會說謊，所有疫情險峻的國家必須立刻清醒，正視問題並控制局面。

萊恩3日在記者會中呼籲疫情嚴重的國家，必須停止爭吵，立刻採取行動控制局面，「人們需要清醒，數據沒有說謊，現場的狀況也沒有說謊。」當被問及南美洲國家疫情時，萊恩警告，儘管死亡數與確診數不斷增加，部分國家仍持續解封，「太多國家忽視了數據告訴他們的東西。」

美洲國家是疫情最嚴重的地區，美國確診數超過270萬人是全球最多，而拉丁美洲的確診數和死亡數也急遽上升。萊恩強調，這些國家有充分理由想要讓經濟盡快復甦，「但你不能忽視這個問題（疫情），這個問題不會神奇地消失。」儘管面臨爆炸性的疫情，必須做出相當嚴峻的選擇，「控制疫情永遠不嫌晚。」

萊恩建議，在傳播率較低的地區可以適度解封，只要保持社交距離、持續追蹤就能有效控制疫情；但在病毒失去控制的國家，就必須採取嚴格的措施，「如果衛生系統崩潰，就會有更多人死亡，包含墨西哥、巴西等國，有必要放緩重啟計畫。」

根據約翰霍普金斯大學數據，截至4日上午7時，全球疫情最嚴重的國家為美國，確診數為278萬8395例、死亡數12萬9306人；其次為巴西，確診數為153萬9081例、死亡數6萬1184人；第三為俄羅斯，確診數為66萬6941例、死亡數9844人。

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