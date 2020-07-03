防「三倍券」成詐騙梗　中埔警所所長重點宣導「談錢就有問題！」

▲中埔警所所長黃明勝主動出擊宣導預防三倍卷詐騙。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

政府為振興疫後經濟，7/1上午9時起三倍卷開放預訂實體券或綁定數位券，嘉義縣中埔派出所所長黃明勝擔心歹徒利用三倍券作為詐騙話術，3日上午主動出擊，前往拜訪轄內各村長、超商、金融機構、學校，透過口頭及簡訊宣導，提醒民眾慎防詐騙。

▲振興三倍券領取方式。（圖／經濟部提供）

黃明勝表示，發放三倍券為政府振興產業美意，鑒於詐騙集團常有搶搭時事，「進化」詐騙話術的不肖手法，特別在7/3編排勤務，主動前往轄區各村長、超商、金融機構、學校，進行口頭及親自發送簡訊宣導。

黃明勝說，轄內有不少高齡長者，容易淪為詐騙集團鎖定目標，除了透過手機發送防詐簡訊外，更需要親自前往提醒。他特別拜訪裕民、頂埔、中埔、龍門、石硦、塩館村長，希望透過村長協助，加強宣導。

▲中埔警所所長黃明勝農會前宣導三倍卷詐騙梗，提醒民眾注意。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃明勝提醒，詐騙集團可能佯稱「販賣便宜三倍券」，加LINE聯繫後，要求先付款，惟一旦匯款就被封鎖，或收到與預訂品項不符的商品。

「談錢就有問題！」黃明勝說，詐騙集團也可能假冒檢警或其他公務機關，透過電話誆騙民眾健保卡遭人冒用盜領三倍券，需監管銀行帳戶，要求提領現金、交付銀行存摺、印鑑等。

「非親非故幹嘛幫你賺錢？有鬼！」還可能藉由「假投資」手法，假冒疫苗公司、振興產業或在網路上、交友軟體認識之網友，傳來不明之投資(博奕)平台，慫恿投資，誆稱「保證獲利」、「穩賺不賠」且「利潤豐厚」。

「不明連結請勿點擊！」還可能有釣魚簡訊，簡訊內容如寄送的三倍券已送達、優惠訊息等，並且夾帶網址，點了連結網址手機就中毒，遭電信小額付款或盜刷信用卡。

此外，宣導過程也有超商業者反映，店內存放大量實體三倍券，擔心遭搶奪或竊取，黃明勝也當場允諾，將增加巡簽勤務，透過提高見警率，確保民眾生命財產安全無虞