百貨公司吃拉麵　她突接「確診電話」秒崩潰！蹲地嘶吼：我好難受

▲黃裙女子得知自己確診後，蹲在地上大哭。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京市6月爆發新一輪新冠肺炎本土疫情，當地開展大規模篩檢，一名謝姓女子昨（2）日在百貨公司吃飯時，突接到醫院電話，稱她已被確診，得知消息後她當場情緒崩潰，蹲在餐廳門口邊打電話，邊嚎啕大哭。

綜合陸媒報導，事發於2日下午1時許，謝女在北京石景山萬達廣場一間連鎖拉麵店吃午餐，突然收到自己被確診的電話，她隨後情緒崩潰，蹲在餐廳外邊打電話邊大哭，歇斯底里的說「我好難受！我不知道！」一旁的民眾趕緊拉著小朋友走開。

有目擊者表示，謝女的哭聲非常大，當時自己在10公尺的遠處，都能清楚聽到她的對話，其中她向電話中的醫護人員說，「之前2次的核酸檢測都是陰性，不知道怎麼就變成陽性了！」

▲謝女坐在百貨公司外，隨後被帶走。（圖／翻攝自秒拍）

隨後，謝女轉移至商城外並一直在通話，附近已有警員對其拉起了封鎖線。當地衞健委、區疾控中心連同公安分局，立即啟動防疫應急處置預案，趕赴百貨公司進行防疫管控和調查處理。

北京衞健委調查了謝女的移動軌跡，並帶走至少6名初步判定的密切接觸者。目前，謝女已被轉送至醫院接受治療，而商場也關閉進行全面消毒，經專業評估後再確定對外開放時間。

消息傳出後，網友紛紛表示，「這個又不是不治之症」、「部分都是輕症啊，過於激動了」、「成年人的崩潰，希望她好起來」。不過也有不少人斥責她亂跑，「明明做了檢查 不等結果 因此又有多少人因此受害」、「有一說一，既然是在等核酸檢測結果，難道不應該老老實實待在某地等待消息麼」。

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