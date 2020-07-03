藍委爆「還是看得到內衣褲」　批北捷仍未調整熱像儀

▲台北捷運的監測體溫熱像儀，仍能看到民眾內著的輪廓。（圖／溫玉霞辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

現在為了防疫，許多捷運站的閘門都會設置熱像儀來監控往來民眾的體溫。國民黨立委溫玉霞表示，她的助理前天搭乘北捷時，發現熱像儀仍能顯示內著輪廓，這件事情媒體之前已經報導過了，但是過了一個多月還是沒改。

為防堵新冠肺炎，台北捷運在人流多的站點如台北車站、中山站、西門站、復興站、市政府站等增設體溫熱顯像儀，乘客體溫超過攝氏37.5度，會再使用耳溫槍複檢，超過38度拒載協助就醫；也有百貨業者在出入口設置。

北捷日前表示，關於民眾體溫熱顯像儀會讓內衣褲侵犯隱私，已完成調整現場顯示螢幕的對比及亮度，避免或降低類似情形發生，且體溫熱顯像儀僅偵測旅客體溫，並未錄影。

不過，溫玉霞表示，這件事5月媒體已報導，當時防疫中心和台北捷運都表示要調整螢幕顯示，但是過了一個多月還是沒改，請問誰該負責？北捷的主管沒有疏失嗎？

溫玉霞說，熱顯像儀讓女性內衣褲全都露，嚴重侵犯個人的隱私，尤其對女性非常不尊重，也突顯了北捷站務人員漠視對人權及隱私的尊重、以及內部管理和教育訓練不足，應該立即檢討、道歉。

▼台北捷運的監測體溫熱像儀，仍能看到民眾內著的輪廓。（圖／記者張一中攝）