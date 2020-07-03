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再為「年輕人愛跟風」致歉　蔡壁如嗆陳其邁：民進黨執政傷害高雄

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▲▼民眾黨蔡壁如針對「跟風說」造成誤解一事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如再為「年輕人愛跟風」致歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委蔡壁如2日接受廣播專訪時，有感而發「年輕人愛跟風」，引發各界撻伐；蔡先是在當天晚上於臉書致歉，接著3日受訪再次道歉滅火，坦言自己說話不精準。對於陳其邁質疑她傷害民眾黨，她反嗆，「這是民眾黨家務事，民進黨是不是長年傷害高雄，這才是大家的事」。

「我說話不精準造成年輕人誤解，我想在這裡說聲抱歉。」蔡壁如表示，自己也把完整影片、說明放在臉書，如果去看前後文對造起來，就不會是某些媒體只拿一句話批判。

蔡壁如也說，感謝總統蔡英文跟風了，請蔡英文總統繼續跟風，「有很多目前很大的共識，考監兩院廢除的風，請她也一定要跟上來；再來18歲公民權的風，也請一定要跟；年輕人居住正義的風，我希望總統府跟蔡英文總統都可以一起來跟風」。

蔡壁如表示，最近每週幾乎都會跟年輕人座談，「我跟年輕人座談的部分會一直持續下去、做溝通」。

至於是否無法接受民進黨操縱輿論？蔡壁如表示，這就留給大家評論，剛看到新聞，陳其邁說她傷害民眾黨，「我是不是傷害民眾黨，是我跟民眾黨的家務事」，但民進黨是不是傷害了高雄？這是大家的事，民進黨在高雄執政20年，空污問題沒有解決、年輕人失業率沒有解決、蔡英文不給高雄800億統籌款、橋頭科學園區碾壓有機農業，都是在傷害高雄，「這部分我想對陳其邁的回應」。

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