民進黨質疑江啟臣保釣態度　國民黨反批：無法掩飾無能捍衛主權

▲國民黨主席江啟臣。（資／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨質疑國民黨主席江啟臣保釣態度，國民黨發言人洪于茜2日回應，我國外交部竟然為日本發言，偏頗地解讀為「是為反制中國」。民進黨用質疑在野黨的方式，並不能掩飾無法捍衛主權的無能，請民進黨別再誤導視聽，顛倒是非。

日本沖繩縣石垣市議會昨天表決通過將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計十月一日施行。對此，外交部日前表示，石垣市長說明此案起因，是因中國公務船頻繁進出釣魚台海域引起當地民眾反彈，因此舊案重提，據以反制。

然而，民進黨認為，中國公務員騷擾釣魚台水域漁船而引發日本更名風波，江啟臣卻未置一詞，恐是逃避問題。

對此，洪于茜表示，江啟臣6月22日即公開表達強烈捍衛國土的決心，民進黨發言人應該認真做功課，顛倒是非的質疑在野黨的作法，並無法轉移執政黨守護釣魚台的責任。若民進黨不會當執政黨，就換黨執政來捍衛國家領土。

洪于茜指出，面對釣魚台爭議，我國外交部竟然為日本發言，偏頗地解讀為「是為反制中國」，如今民進黨提出的質疑等同附和日方的說法，請問民進黨要繼續對日方卑躬屈膝嗎？若有任何勢力進入釣魚台海域，實際影響到我國的主權，外交部等政府單位應該嚴正提出抗議，並採取必要維護我國主權的手段。