老三奇襲！阿嬤每天找鮮肉人夫到家「幫忙」…正宮發現真相心碎：我怎麼那麼笨

▲阿嬤跟鮮肉人夫發展出超友誼關係，讓正宮瞠目結舌。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

中部一名年約60歲的阿嬤失去了丈夫，後來與一對新婚夫妻成為好友，還搬到夫妻住家的對面當鄰居，但詭異的事情發生了…她開始一天到晚邀請鮮肉人夫到她家裡幫忙「看裝潢、看車子」還用LINE傳「文學氣息濃厚」的情話，正宮看到對話內容發現「老三」的奇襲，心碎說，「當初我怎麼這麼笨...」

原PO指出，「阿姨，不好意思不要丈夫過世了就跑來找我先生好嗎？已經當阿嬤了講話還這麼不正經，婚前還常常關心我們，我還把妳當長輩一樣親近，結果原來別有用心。」

▲阿嬤先描述蟲鳴的聲響，再提到對向的燈光、窗簾的開關，藉此表達對人夫的思念與等待，但網友看完直呼「噁心」、「中二」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

原PO還說，那時就覺得奇怪，一個對面鄰居一天到晚請我先生去妳家裡幫忙看裝潢、看車子，還跟我說是婆婆朋友，看我先生到大的很熟所以幫忙一下。一個巴掌拍不響，我先生已經道歉了，這篇文章是他同意發文，我只是氣不過，曾經以為是可以信任的兩個人同時如此對待我。

▲對於這段畸戀，阿嬤辯稱，對人夫只是猶如母子的情感，但網友認為，她所傳遞的文字似乎是在表達「下面癢」的思春之意。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

原PO補充提到，阿姨一直堅持他們是母子之間的感情，這才是我不能接受的地方，我不能否認每個人都會犯錯，知錯能改不就好了，為甚麼不承認？各位網友們，看到圖裡的對話會怎麼辦？請問這是正常阿姨關係朋友兒子的對話嗎？其實公開PO文，只是希望能讓心裡舒服一點，至少我先生現在是很努力地在認錯，我也沒有原諒他，這種事，就交給時間處理吧！

網友看了紛紛留言，「妳先生胃口不錯喔」、「SOD都是真的」、「看到丈夫外遇的對象，要平撫下來要很久時間吧！阿嬤級的…傻眼！」、「外面的屎沒吃過都是新鮮的⋯」、「這年頭除了要防小三，更要防老三！」、「這個阿嬤感覺好像思春很久了」、「我不知道該不該佩服妳先生…」、「是幫忙看車還是試車?」

終於等到！青春露超狂特價！