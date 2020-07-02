前瞻續編4200億　侯友宜盼中央支持：新北人均預算永遠是六都最低！

▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

立法院2日上午三讀通過前瞻計畫續編4200億，針對蔡政府特別預算舉債破兆，新北市長侯友宜表示，這些錢一定要用在重大建設方面，他會挽起袖子來好好的做事。但是，擁有401萬人口的新北在中央統籌分配稅款跟一般補助款人均預算上卻是六都最少，且軌道建設及重大公共建設工程皆於啟動階段，希望中央給予支持。

立法院召開臨時會，今表決通過「前瞻後續4年籌編同意案」，依前瞻條例續編4200億元，確定蔡政府自2016年上台後，瞻特別預算案4200億元、「新式戰機採購特別預算案」2472億3883萬元，以及振興紓困特別預算2100億元，已有8772億餘元的規模，如今再編列4200億元，總體規模突破兆元，達1兆2972億餘元。

立法院今上午於院會處理，共99人出席，有95票同意、4票反對，確定通過續編4200億元前瞻預算，並通過相關附帶決議。

對此，侯友宜表示，希望這些錢一定要用在重大建設方面，大家挽起袖子來好好的做事。更重要的是，像新北市財源都是六都人均預算最少的，尤其又碰上新北市的軌道建設及大公共建設都在啟動的時間，也希望中央政府能夠在整個預算的支持上，考量每一個地區的狀況不一樣，給新北市好好的支持。

根據主計處資料，新北市人口數自105年7月底397萬3655人成長至108年7月底400萬7814人，增加3萬4159人，但109年度獲配中央資源還較106年度減少3.89億元。

侯友宜自去年起多次喊話，新北市從100年到109年的人均預算不升反降，從每人新台幣1.06萬下降到今年的1.02萬元，是六都裡面最少，希望中央要考慮到新北市在六都的財政分配上，在一般補助款及中央的統籌分配稅款都是最少的。

侯友宜指出，財政收支劃分法不修改，新北在中央統籌分配稅款跟一般補助款人均預算上永遠都是六都中最少的，這對新北市在軌道建設及重大建設不斷在發展過程的大都會城市來說，影響甚鉅。