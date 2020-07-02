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華郵：戴不戴口罩意見分歧，反映美國抗疫一團混亂

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▲▼國內疫情趨緩,逐步解封之際,疫情指揮中心持續呼籲民眾仍應保持社交距離,若不能就戴口罩。防疫,口罩,流感,武漢肺炎,新冠肺炎,傳染,染疫,Show Girl,展場（圖／記者李毓康攝）

簡單的「要不要戴口罩」，在美國竟然成了一個To be,or not to be的重大難題。(示意圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

美國《華盛頓郵報》在6月25日發表一篇題為《戴不戴口罩的分歧，反映出美國抗疫的混亂》的文章。裡面說，美國政府在「要不要戴口罩」這個問題上的態度「髮夾彎」、以及隨後圍繞在「要不要戴口罩」所產生的政治分歧，象徵著美國在應對新冠疫情時的進退失據，一團混亂。

文章提到，美國「疾病控制和預防中心」(CDC)曾在1月時表示，不建議「身體健康的人」戴口罩。2月29日，「公共衛生局局長」亞當斯甚至在推特上發出警告：「停止購買口罩」。

然而，僅僅幾周後，這個建議就被「打槍」了。隨著美國的新冠死亡病例激增至7000多例，CDC在4月3日一改之前的態度說：當無法保持社交距離時，應戴上口罩。

儘管衛生專家建議戴口罩，但川普在宣布有關指導方針時卻表示，他本人不會這麼做。非但如此，一些共和黨議員甚至嘲笑戴口罩的做法。而在一些地方，要求戴口罩的規定也在遭到強烈反彈後被取消。

《華郵》說，未來幾周，隨著經濟重啟、美國新冠病例激增，有關是否要戴口罩的爭議可能會加劇。一些州政府近日要求在公共場所戴口罩，但是包括總統及其支持者在內的很多人，仍然拒絕這這樣做。

《華郵》說：「但在其他國家卻沒有這樣的分歧。在許多亞洲國家，早在新冠病毒大流行之前，醫用外科口罩就已經被社會所接受。這在一定程度上得益於過去疾病大流行時的經驗，例如2003年的SARS。」

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