法國在台協會主任公孫孟拜會新竹市　允諾推動產業交流

▲法國在台協會主任公孫孟拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

法國在台協會主任公孫孟去年9月抵台就任，適逢疫情趨緩，本次率政治暨新聞處處長古哲星一同拜會新竹市長林智堅，雙方暢談對產業、科技、文化面的想法，並表達積極交流的意願。公孫孟對台灣的防疫表現頗為驚豔，也感謝台灣對法國僑民的照顧；林智堅提到因為有法國在台協會的協助，讓法商迪卡儂能落腳新竹，希望未來招商順利，吸引更多法國企業來投資。

林智堅並表示竹市與巴黎有許多相似之處，除了有許多美食，也擁有台灣唯一的幻象戰機，吸引許多法國工程師投入維護工程；竹市的高消費力，也吸引法商迪卡儂來投資，在雙方大力協助下，解決交通與設點的問題，躍升成為全台營業額最佳分店。

公孫孟則對台灣的防疫表現印象深刻，認為遇到問題，政府都能想盡辦法解決，同時驚訝於新竹市在科技與半導體產業上的堅強實力，希望未來能在新創產業、量販業、及環保議題上，與竹市有更多交流合作。

公孫孟表示，他的使命是「讓台灣人認識法國、也讓法國人更認識台灣」。林智堅也說，法國一直是他很嚮往的國家，有深厚的文化底蘊，在科技與創新上也有非常多成果，如今全球邁入人工智慧和5G的時代，新竹市也正打造「竹科X」，預計明（110）年就能動工，可望帶來一萬個工作機會，為AI、IoT、大數據、雲端為主的研發軟體產業做準備，歡迎法國企業來參訪或設點。

會後，林智堅也致贈特色點心籃及美食書，表達感謝之意，並盼公孫孟感受本市藝文特色。