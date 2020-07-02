來學射箭吧！台北孔廟夏令營即起開放報名

▲台北市孔廟舉辦多場次君子儒風夏令營。（圖／民政局提供）



記者楊亞璇／台北報導

台北市孔廟舉辦多場次君子儒風夏令營，禮樂射御書數一把抓，玩味藝術與品格教育度過充實的夏日，今年更首度開辦「藝數FUN手玩」、「小小木匠‧鑿花趣」課程，成為允文允武的小儒生，依不同課程規劃，邀請2到9年級小朋友參與，即日起受理網路報名。

台北市孔廟執行秘書陳宗緯表示，今年首度開辦2項新課程，「藝數FUN手玩」是一堂看得到與摸得到的數學課，從正方形看似簡單的2等分、4等分問題，激發出正方體6等分組合的創意，面對3D圖像不再只是紙上談兵，透過體驗與探索的互動學習，享受「藝數」之樂。

「小小木匠‧鑿花趣」以傳統藝術再創新為主題，邀請台灣藝術大學古蹟藝術修護學系助理教授白士宜親自授課，運用新媒材學習傳統技法，以孔廟裝飾花草為題，練習雕刻線條，領略廟宇建築特色之美。

夏令營課程還包括「君子之爭‧志射天下」課程，古時射箭除了狩獵與軍事功能外，也是儒家教育的重要項目，可學習到儒家習射「揖讓」與「觀德」的素養教育，在習射中探索古典射箭與身心兼修的精華。此外，「君子有愛‧暢行無礙」課程從品格故事建立正心修身與樹立仁者之風範，頭戴「幅巾」與穿長衫古服，練習揖禮，從衣著、行為學習「禮」，踏出學習禮儀的第一步。

「神手巧匠來捲紙」課程歷年皆以孔廟建築物裝飾為題，使用不同捲紙技法來表現，今年將重點放在孔廟大成殿山牆上的通氣採光釉磚窗，匠師利用山牆上的「鵝頭墜裝飾」開孔，做成「磬」的造型，美觀外也賦予吉慶的意涵。

北市民政局長藍世聰表示，在孔廟夏令營學習成為內外兼具文武合一的小儒生，手作課程以創新手法認識古蹟建築之美，品格課程以儒學文化涵養身心，期許孩童們在孔廟度過精彩難忘又有意義的暑假時光。

詳細活動訊息請上台北市孔廟網站查詢或電洽02-2592-3934分機22陳小姐，本活動皆採線上報名。