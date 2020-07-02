▲市場樂觀看待疫苗問世可能性，美股漲多跌少。（圖／路透社）

文／中央社紐約1日綜合外電報導

儘管美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例攀升，但市場對於出現安全有效疫苗的可能性，態度趨於樂觀，舒緩當局可能實施另一波防疫封鎖令所引發的憂慮，美股今天漲多跌少。

道瓊工業指數下跌77.91點或0.30%，以25734.97點作收。

標準普爾指數漲15.57點或0.50%，收3115.86點。

科技股那斯達克指數上漲95.86點或0.95%，收10154.63點。