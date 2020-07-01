八極拳對陣3回合落下風…師弟耍禁招「斧刃腳偷襲」斷左腿！判決結果出爐

▲新北市1名習練「八極拳」多年的張男，2017年和同門師兄過招切磋時，竟使出禁招「斧刃腳」導致對方左腳腓骨斷裂，法官判賠33萬餘元。（圖／翻攝Pixabay）

圖、文／CTWANT

新北市1名習練「八極拳」多年的張姓男子，2017年2月間在新莊體育場與林姓師兄切磋時，使出禁招「斧刃腳」，導致對方左腳斷裂、脫臼。事後林姓師兄對張男提告並求償82萬餘元；刑事部分，新北地院判張男6個月徒刑，民事則判賠33萬9958元。

新北地院指出，張男與林男2人為社團師兄弟，平時在新莊體育場習武，2017年2月11日晚間9時許，張男主動邀約林男互相切磋，不過3個回合下來，張男始終居於下風，最後1個回合，張男突以禁招「斧刃腳」偷襲，導致林男左腳腓骨斷裂、腳踝脫臼，當場倒地。

後來社團謝姓教練趕到現場了解，經一旁學員轉述，也確認張男確實使用禁招「斧刃腳」。教練表示「斧刃腳」專門攻擊膝蓋、腳踝關節處，輕則脫臼重則斷骨，在社團對練時禁止使用。

而被打傷的林姓師兄事後顧及雙方都是同門，本想私下調解，不料張男始終否認出腳偷襲，忍無可忍，最終才提出傷害告訴。

新北地院法官審理後，認為張男毫無悔意，而林男經醫院多次手術，實屬相當嚴重傷害，因此依《傷害罪》判他6個月徒刑，得易科罰金，目前仍在上訴中。

林男另提民事訴訟，向張男求償包含醫療費用、無法工作損失等82萬餘元，張男堅稱並未使用「斧刃腳」，更主張林男事前知曉對練過程可能發生傷害，仍「自甘冒險」應自負4成責任。

民事庭法官審理後同樣判定，張男確實有故意以社團禁招「斧刃腳」踢擊林男，且本案並無自甘冒險問題，林男沒有過失，判決張男賠償醫療費、不能工作損失等，合計33萬9558 元，可上訴。

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