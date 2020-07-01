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香港國安法／「美制裁港」衝擊經貿？　陸學者：年賺百億自損利益　

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港反送中抗議持續一年多，空轉經濟發展。（資料圖／路透）

記者任以芳／北京報導 

《港區國安法》昨30日即日實行，美國也宣布取消對港特殊待遇，外界擔心是否衝擊香港金融市場？大陸涉台學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「美國對港貿易每年要賺300億美元，如果制裁香港受害反倒是自己的經濟利益。」

香港在全球難以撼動經濟地位，是否因為美國取消特殊待遇而改變？華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，香港對美的重要地位不會變，香港人還是會購買美國產品，制裁的結果只會損害美國經濟利益，因為美對港貿易每年要賺300億美元。不管從哪方面說，美國都不該用這種報復的方式，干預香港內政事務。

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲對美國來說香港是賺錢地方，使出制裁行為就是自相矛盾。（資料圖／路透社）

至於美國要收回對港特殊待遇，目前只確定暫停出口證豁免，強化對出口香港的管制，沒有涉及香港的獨立關稅地位。湖北武漢華中科技大學教授陳波分析，「大陸通過香港轉口到美國的貿易量是逐年降低，所以對大陸來說，通過香港向美國轉口貿易受到影響很小，占大陸整體貿易比重很小，因此，美國要制裁香港的打擊不是很明顯。」對美國來說香港是賺錢地方，先前還聲稱要幫助香港市民自由繁榮，如今使出制裁行為就是自相矛盾。

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲國安法長期來看，對港投資商業環境有積極作用。（資料圖／路透社）

外界也關注，美國是否對港採取金融制裁，比如以美元結算方面會對市場機制。陳波認為，美國真正制裁香港金融貿易的可能性非常低，儘管對港取消特殊地位，香港在其他國家是有效的，美國的政治動作對大陸、香港世界貿易影響不會很大。

陳波指出，美國唯一實行金融制裁地方只有伊朗，但香港情況跟伊朗根本無法比較。雖然外界看衰的原因，主要是認為《港區國安法》可能引起西方制裁，但以中長期來看對港可以保持穩定，對投資商業環境都有積極作用。

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