　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼ 婚姻大崩壞。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，這幾乎是所有婚姻中會出現的問題，只不過這個問題出在父親身上比較明顯，而且是顯而易見的性格問題，也是比較容易發生在父親身上的反射狀態，電影中的父親性格鮮明，而母親以律師身分來強調強勢講理的僵硬原則，沒有是非，就是看一段婚姻關係去省思，母親果然睿智的去幫父親解決形象問題，但是夫婦關係就沒這麼簡單了。

家庭生活本來就不是愛情，適合婚姻的男人不見得稱頭，可能滿滿瑕疵，正因如此才能夠安於家室，太優秀的不易照顧更不適合生兒育女，就是這種中等條件，才能夠維持家庭的穩定，媽媽也才有能力掌控全局，這部電影仍然顯示出這個媽媽真的很偉大。


片　　名：婚姻大崩壞
英文片名：Downhill
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-06-12
片　　長：86分鐘
導　　演：奈特法松(Nat Faxon) 、 吉姆羅許(Jim Rash)
演　　員：威爾法洛(Will Ferrell) 、 米蘭妲奧圖(Miranda Otto) 、 茱莉亞亞路易斯德瑞福斯(Julia Louis-Dreyfus)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

古有諺語「夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛」，真是如此嗎？

故事敘說史丹頓一家四口前往滑雪聖地進行家庭旅行，在欣賞雪景之時一場巨大雪崩突然襲向人群，而身為一家之主的丈夫彼得（威爾法洛　飾）竟然拋下妻兒，帶著手機獨自倉皇逃跑，並在大雪過後裝做無事歸來繼續用餐，然而此舉已惹惱歷劫歸來的妻子，剩下的假期他除了忍受妻兒的憤怒與不解，更要面對更多接蹱而來的家庭危機。這場雪崩不單考驗這場婚姻更要考驗他們的人性。

▲▼ 婚姻大崩壞。（圖／yahoo）

▲爸爸總是高談闊論，雪崩時卻自己逃走。

▲▼ 婚姻大崩壞。（圖／yahoo）

▲不敢面對妻子，找來朋友救火卻佯稱好友沒有通知就來打擾。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
前籃球國手遭爆「外遇約砲」！前妻控：離婚前像公狗一樣頻找小姐
25歲女KTV喝酒吐血亡「酒測值3」　閨蜜揪唱目睹驚悚最後一
謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！　爆Keanna冷嗆6字逼
美國學校學長盜帳密！意外曝光「長瀏海學弟」千億身家　父母來頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

瘋電影／大叔　失意特務捨命搶救邊緣少女

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

瘋電影／大叔　失意特務捨命搶救邊緣少女

貴婦淪跪婦！「扁案吹哨人」遭爆欠債3000萬　淒涼現況曝光

上市櫃薪資全都露！這家IC設計廠薪資中位數超越台積電、鴻海

伊朗診所爆炸釀19死！病患「手術到一半」遇劫　死者多為女性

沒人敢買！西門廢墟戲院閒置30年 25億元喊賣逾2年

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」：帶來30年前所未有的新變化

南港話題大鍋炒！建商趁勢卡位　中研院旁新案鎖定小家庭

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

周士淵遭爆「外遇約砲」！前妻IG控訴：離婚前頻上酒店找小姐　像公狗一樣

香港七一升旗舉行！抗議民眾出動遊行　港警將「嚴厲執法」

曾之喬少女漫畫式主動告白「他」　想到自己已婚秒失憶...鬼鬼笑爆

名家熱門新聞

失意特務捨命搶救邊緣少女

放縱性生活的攝影藝術家

小生：3招判斷男人對妳超有意思

雪崩爸爸逃第一是反射神經？

7道超下飯的絞肉料理

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

夢到貓咪代表什麼意思呢？

拓也哥，證實台灣病入膏肓

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

2013版台灣最正十大主播排名

「貓型女」9種特質　令人難捉摸

更多熱門

相關新聞

殘障運金犯罪集團

殘障運金犯罪集團

投顧經理奧利佛（湯姆希林 飾）工作勤奮，但一場突如其來的嚴重車禍，卻讓他半身不遂，未來將在輪椅上度過…。從不認命的他，在復健中心依然認真工作，但由於病房WiFi太差，他只得加入由4個身障人士組成的「金魚俱樂部」，認識了視障者瑪格達、唐氏症者阿芙、2個自閉症雷蒙和米西，以及他們的寵物「金魚」。

兒子對不起我上了你媳婦

兒子對不起我上了你媳婦

沒人能取代大老婆地位除了小老婆

沒人能取代大老婆地位除了小老婆

13年後你變成什麼樣的大人了

13年後你變成什麼樣的大人了

抗議後產生史上首位黑人世界小姐

抗議後產生史上首位黑人世界小姐

關鍵字：

瘋電影婚姻大崩壞賴賴威爾法洛(Will Ferrell) 、 米蘭妲奧圖(Miranda Otto)茱莉亞亞路易斯德瑞福斯(Julia Louis-Dreyfus)

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

她養浣熊6年「用愛教育」曝眉角

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

KTV飲酒5hrs…年輕妹「 吐血、脫糞」暴斃亡

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

郭碧婷：醒悟那天總會到來！2舉動網抖了：婚姻問題

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面