瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，這幾乎是所有婚姻中會出現的問題，只不過這個問題出在父親身上比較明顯，而且是顯而易見的性格問題，也是比較容易發生在父親身上的反射狀態，電影中的父親性格鮮明，而母親以律師身分來強調強勢講理的僵硬原則，沒有是非，就是看一段婚姻關係去省思，母親果然睿智的去幫父親解決形象問題，但是夫婦關係就沒這麼簡單了。

家庭生活本來就不是愛情，適合婚姻的男人不見得稱頭，可能滿滿瑕疵，正因如此才能夠安於家室，太優秀的不易照顧更不適合生兒育女，就是這種中等條件，才能夠維持家庭的穩定，媽媽也才有能力掌控全局，這部電影仍然顯示出這個媽媽真的很偉大。



片 名：婚姻大崩壞

英文片名：Downhill

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-06-12

片 長：86分鐘

導 演：奈特法松(Nat Faxon) 、 吉姆羅許(Jim Rash)

演 員：威爾法洛(Will Ferrell) 、 米蘭妲奧圖(Miranda Otto) 、 茱莉亞亞路易斯德瑞福斯(Julia Louis-Dreyfus)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱



古有諺語「夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛」，真是如此嗎？



故事敘說史丹頓一家四口前往滑雪聖地進行家庭旅行，在欣賞雪景之時一場巨大雪崩突然襲向人群，而身為一家之主的丈夫彼得（威爾法洛 飾）竟然拋下妻兒，帶著手機獨自倉皇逃跑，並在大雪過後裝做無事歸來繼續用餐，然而此舉已惹惱歷劫歸來的妻子，剩下的假期他除了忍受妻兒的憤怒與不解，更要面對更多接蹱而來的家庭危機。這場雪崩不單考驗這場婚姻更要考驗他們的人性。

▲爸爸總是高談闊論，雪崩時卻自己逃走。

▲不敢面對妻子，找來朋友救火卻佯稱好友沒有通知就來打擾。

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