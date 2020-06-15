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瘋電影／愛美獎行動　抗議後產生史上首位黑人世界小姐

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文／賴賴

▲▼ 愛美獎行動。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

真實故事改編，原來在1970年代在倫敦女性意識便已抬頭，爭取男女平等至今已經50年，好萊塢的女性收入仍然差上男性一大截，獎項也多半是男導演男剪輯男造型獲得，男性社會的指標下，男性優先仍然存在，電影流暢好看，也佩服當年的阿嬤們的努力，才有今天男女平等概念普及的一切，非常珍貴的電影。

確實選美與對女性外型物化的現今社會，女性不得不整形調整父母生得不夠美，美體調整沒有纖細基因的幫忙，除了減肥還得靠醫美微調曲線，幾十年下來的人類，價值觀到底調整了那些，現實環境告訴我們，道德淪喪，外表第一，社會環境如此扭曲，我們到底留給下一代的孩子到底還剩下什麼？

看完非常有感，相當佩服這個保守時代的智慧女性勇敢行動，來喚起女性被遺忘的自主權。

片　　名：愛美獎行動
英文片名：Misbehaviour
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-05-29
片　　長：01時46分
導　　演：菲莉帕洛索普(Philippa Lowthorpe)
演　　員：綺拉奈特莉(Keira Knightley) 、 潔西伯克利(Jessie Buckley) 、 古古瑪芭塔勞(Gugu Mbatha-Raw) 、 琦莉霍斯(Keeley Hawes) 、 蕾絲莉蔓薇爾(Lesley Manville) 、 萊斯伊凡(Rhys Ifans) 、 奎格金尼爾 (Greg Kinnear)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱
1970年代的世界小姐選美大賽，被新成立的「婦女解放運動」團體視為對女權的傷害。憤怒的莎莉（綺拉奈特莉 飾）率領一群為女權發聲人士，闖上選美舞台干擾比賽直播。雖然她們立刻被驅逐，選美結果卻在她們的推波助瀾下有了驚人大逆轉，一位不畏反對堅持參賽的黑人女性，竟因此以黑馬之姿成為首位奪下世界小姐的黑人女性！

▲▼ 愛美獎行動。（圖／imdb）

▲女性地位不論在職場或校園，都很壓抑。

▲▼ 愛美獎行動。（圖／imdb）

▲世界小姐選美大會，女性被物化的錯誤價值觀。

▲▼ 愛美獎行動。（圖／imdb）

▲為下一代挺身而出的女權運動，被羈押後成為近代史教授。

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關鍵字：

瘋電影愛美獎行動賴賴綺拉奈特莉(Keira Knightley)潔西伯克利(Jessie Buckley)古古瑪芭塔勞(Gugu Mbatha-Raw)

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