瘋電影／戀戀琴聲　沒人能取代大老婆的地位除了小老婆

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常非常厲害的劇本，幾乎是兩個人的腳色替換，也沒有豐富的劇情張力，徐徐的節奏搭配恰到好處的鋼琴襯底，整部電影行雲流水典雅高尚的完成，視覺就是這位老鋼琴家的心路歷程，與鋼琴演奏日常，他終於年邁想要終結自己的人生，無論任何誘惑都再也吸引不了他，非常非常厲害的單人故事。

以為一個老人和音樂，實在很難說服觀眾購票，真是太膚淺的思想了，這部電影不但有漂亮高級的鋼琴置入，整個鋼琴家的老年人生，卻也是一個生命的省思，缺憾無法彌補，未來卻永無止盡，不再需要名利雙收，失去摯愛妻子的鋼琴家，獨自面對老邁的心情，恐慌和終章的壓迫，就算有美女示愛也說服不了繼續活下去的動力。

或許人生就是這樣，要不要回頭都是自己的大腦作祟，外來誘惑動彈不了大腦的執念，轉念原來又是如此簡單，好看，文青電影。



片 名：戀戀琴聲

英文片名：Coda

類 型：劇情

上映日期：2020-06-19

片 長：96分鐘

導 演：克勞德拉隆德(Claude Lalonde)

演 員：派屈克史都華(Patrick Stewart) 、 凱蒂荷姆斯(Katie Holmes) 、 吉安卡洛伊坡托(Giancarlo Esposito)

國 家：加拿大

語 言：英語

發行公司：天馬行空



劇情大綱



「沒有音樂，生活將是一種錯誤」～哲學家尼采

亨利柯爾（派屈克史都華）是享譽樂壇的鋼琴演奏家，正在進行全美的巡迴演奏。在某次演奏的舞台上，他突然感到恐慌襲來，如雷的掌聲彷彿將他吞噬，他發現自己隨著年紀的漸長，或許即將迎來人生的終章…隔天在鋼琴室，當他來到鋼琴前面，那股恐慌再次來襲，好比鋼琴上的黑鍵突然消失一樣，亨利一時不知該從何彈起。

這時，一名年輕的樂評家海倫（凱蒂荷姆斯）默默坐在他身邊，彈奏起比才的《卡門》，亨利隨即找回屬於他的節奏，完成了這場鋼琴演奏。年齡、個性與背景截然不同的兩人開始有了交集。面對亨利職涯最大的挑戰，海倫建議亨利前往錫爾斯瑪利亞聆聽貝多芬奏鳴曲的鋼琴演奏。亨利領悟到「貝多芬在晚期即使喪失了全部的聽力，卻從未放棄過音樂創作」，讓他重新找回對演奏的熱情，勇敢面對人生的終章。

▲電影視覺典雅質感優美。

▲美女粉絲愛上鋼琴家。

▲經紀人也是好友，人生無憾一心想死。

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