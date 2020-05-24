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來場在家的午茶約會！戴上古典形神的薄鋼精品，走入優雅貴族世界

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周末的午後閒來無事，是否會想要如歐洲貴族那樣來場雅致的午茶？然而，出門要找到合適的咖啡廳或茶館，甚至當天店家的其他客人要同樣質地美好，可需要多大的運氣，更別說在疫情未歇的現在，在家備好午茶，自是最佳解了。

pixabay via pexels

當備好茶具與甜點，想著要開動時，是否會覺得手上那支竹籤或叉子顯得粗糙了些，而你也知道，質感氛圍的魔鬼總藏在細節？瘋設計找到了故宮精品——鋼之藝的大花蝶下午茶餐具組，能一秒完滿與自己午後約會的五感優雅感受。

大花蝶下午茶餐具組、雙蝶舞點心叉

這款與故宮合作，源自清沈振麟《耄耋同春》與陳洪綬〈畫梅花山鳥〉上的花蝶點心叉造型古典雅緻，鋼之藝善用薄鋼晶亮時尚的特性，將畫師筆下極工逼肖的蝶影形神，轉換為現代食器。當你拾起它，鋼之藝獨有工法帶來的絲綢滑順感受，讓使用者在碰觸時即已擁有奶油慕斯般的午茶開端。

更別說在拿起纖長的點心叉帶來的驚豔──無論你平時如何豪氣萬千，手指會隨著薄鋼線條，自然展成高雅的捻花姿態，讓你僅僅是持拿著就已自帶古典優雅氛圍。而當你想領著它叉向點心時，彎長如枝的叉上花蝶，即如有風徐來般搖曳波蕩，更添享食之樂。

大花蝶下午茶餐具組、雙蝶舞點心叉

在擁有這樣美好的午茶利器，難免會回顧自身，看自己身上的與周遭的能否與它相襯。而鋼之藝在開發出如此讓人想自收、更樂意寄給國內外好友的巧緻精品後，同樣不負眾望地在故宮寶藏山中汲取元素，在古典園中尋得兼具美好與巧思的飾品。

牡丹胸針

於是，清代花鳥大師惲壽平的富貴牡丹，隨著鋼之藝的精密工藝展現其秀麗細緻的線條與造型，化身為質感胸針。慈禧稱為傳神妙手的沈振麟，除了叉組外，其筆下靈動的魚與貓，也與明代高士吳彬的鴛鴦一同走出畫中，以項鍊、手鍊與耳環之姿，讓配戴者以更親密且更具個性的方式擁有畫作，甚至由此成為畫中一景。

 
 

（完整文章請看瘋設計

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