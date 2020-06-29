洪孟楷哽咽控遭勒脖　吳秉叡：請他成熟一點

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

藍綠立委今天上午在立法院議場爆發推擠衝突，搶占主席台，國民黨立委洪孟楷秀出照片，指控民進黨立委吳秉叡勒住他脖子，「你是想殺人嗎？」要求蔡總統向人民道歉。

民進黨立委吳秉叡受訪時說，國民黨團無理杯葛、不照議事程序走，占據主席台，民進黨團下令排除，為了要清空現場，大家都互相有拉扯，而在拉扯過程中發生什麼事情就要承受，「請他成熟一點」。

國民黨立法院黨團抗議總統蔡英文提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長，昨天突襲占據立法院議場；藍綠立委經過近1小時推擠衝突後，民進黨立委搶回主席台，結束國民黨立委的20小時占據行動，恢復舉行全院委員談話會。

談話會結束後，國民黨立法院黨團總召林為洲偕黨團書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華、立委鄭正鈐及洪孟楷接受媒體訪問。

林為洲表示，經過一天一夜艱苦奮鬥，仍不敵民進黨多數暴力，談話會完全沒通過任何在野黨提案；國民黨團會持續堅持，進入下一個階段的策略，強調會「堅持到底」，但戰術很多變化，不方便跟外界報告。

林為洲也說，抗爭看到幾位不分區女性立委堅持到最後，發揮很大韌性，比他還強，國民黨會繼續努力。

洪孟楷表示，民進黨立委若要好好協商，可以好好講，但他在主席台上時，卻有一雙手扣著他的脖子往後拉扯，「你是想殺人嗎？」甚至離開主席台後還粗暴地架在牆上。

洪孟楷哽咽地說，他被勒住脖子的一瞬間，想到他1歲6個月的女兒及父母，痛批「這就是民進黨過半數的國會嗎？」他也質問民進黨主席、總統蔡英文，「你認同這樣的殺人暴力行為嗎？」要求蔡英文公開向人民道歉。

蔣萬安則抨擊，民進黨立委對洪孟楷暴力相向，國民黨團嚴厲譴責， 「再怎麼樣都不能這樣對待立法院的同事」。