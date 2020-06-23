　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

救護車搶救86歲嬤！惡劣男「要保養車」輾爆警示錐　擋路跩嗆：我也很急

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局接獲報案，有老婦人需要緊急送醫，當救護人員用擔架推著老婦人要上救護車時，一名男子要進車廠保養車，竟違停在救護車後方，擋住去路，還壓扁警示三角錐，大言不慚地說「你們急，我也很急」，拒絕移車，最後經車廠業務把車移走，才順利將老婦送醫，消防局呼籲勿阻擋救護車前後動線，救人分秒必爭。

▲▼惡劣男要保養車，竟直接碾壓警示三角錐，違停擋住救護車後方病患上車處，還嗆「你們急，我也很急」拒絕移車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲惡劣男準備進車廠保養車，竟違停擋住救護車後方病患上車處。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日下午4時許，新北市消防局民生分隊接獲119報案，指稱在板橋區漢生東路有名86歲老婦人，需要緊急救護送醫，救護車趕抵後，迅速地用擔架將老婦人從住家推出準備上救護車，一到車旁，救護人員當場傻眼。

▼救護車行車記錄器拍下，小客車壓扁後方警示三角錐。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼惡劣男要保養車，竟直接碾壓警示三角錐，違停擋住救護車後方病患上車處，還嗆「你們急，我也很急」拒絕移車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

一部黑色小客車直接違規停車，車頭緊貼救護車，擔架上的老婦人根本上不了車，趕緊叫小客車旁邊身穿短褲的車主移車，車主完全不予理會，還大言不慚地說「你們急，我也很急」拒絕移車。

原來這名男子準備要到漢生東路、縣民大道路口的車廠保養車，見到救護車開啟後門，並依法在後方擺放警示三角錐，他完全無視，還直接輾壓三角錐違規紅線停車，最後車廠的業務看不下去，將車移走，才讓老婦人順利送上救護車，整個過程耽誤了近3分鐘。

▼小客車擋住擔架上救護車，86歲老婦人躺擔架上，卻無法上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼惡劣男要保養車，竟直接碾壓警示三角錐，違停擋住救護車後方病患上車處，還嗆「你們急，我也很急」拒絕移車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局呼籲民眾，除了聽到、看到救護車鳴笛執勤要讓道外，當救護車打開後車門，擺放警示三角錐時，表示正在執行救護勤務，切勿將車輛擋住救護車前後方行車的動線，因救人是分秒必爭，一秒的耽誤，可能是一個人的生命。

腦公！你不可以賴帳喔

▼惡劣男事後心不甘情不願將壓扁的三角錐撿起來。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼惡劣男要保養車，竟直接碾壓警示三角錐，違停擋住救護車後方病患上車處，還嗆「你們急，我也很急」拒絕移車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
0元起標！1900萬小牛法拍時間出爐　可便宜入手超跑
不顧小16歲嫩男友阻止　蕭亞軒「直播1舉動」網看傻：別再播了
正妹「褲子破7大洞」被拍！　一轉身畫面太狂
他直播罵陳明文「臭卒仔+垃圾人」　判決金額出爐賠慘了！
鍋寶氣炸鍋10780➔2890元！　輸優惠碼有「隱藏版折價」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

自購桌上型車床　毒癮男「客製化改槍」...買槍贈2匣子彈

驚悚影像曝！台中男沿著路邊走...遭休旅車撞飛翻轉再輾斃　駕駛：沒看到人

救護車搶救86歲嬤！惡劣男「要保養車」輾爆警示錐　擋路跩嗆：我也很急

鑰匙沒拔…冷飲店外送機車「凌晨被騎走」！警2hrs火速逮女賊

台中東區無號誌「瘋狂路口」老出事　休旅車遭撞360度摔進停車格

採西瓜工人潛專校女舍行竊　2女生熟睡中遭襲胸...色賊：喝醉了

人妻吐國一「野戰28歲男」經驗！夫心疼幫報案…7年前的男友遭法辦

影／愛河撈出屍塊！2清潔員驚魂未定　愣坐警局沉默不語…一聽「回去拜拜」秒點頭

刑事局嚴掃黑槍...驚見海鮮餐廳老闆入列　連上班族也來「收藏」

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

自購桌上型車床　毒癮男「客製化改槍」...買槍贈2匣子彈

驚悚影像曝！台中男沿著路邊走...遭休旅車撞飛翻轉再輾斃　駕駛：沒看到人

救護車搶救86歲嬤！惡劣男「要保養車」輾爆警示錐　擋路跩嗆：我也很急

鑰匙沒拔…冷飲店外送機車「凌晨被騎走」！警2hrs火速逮女賊

台中東區無號誌「瘋狂路口」老出事　休旅車遭撞360度摔進停車格

採西瓜工人潛專校女舍行竊　2女生熟睡中遭襲胸...色賊：喝醉了

人妻吐國一「野戰28歲男」經驗！夫心疼幫報案…7年前的男友遭法辦

影／愛河撈出屍塊！2清潔員驚魂未定　愣坐警局沉默不語…一聽「回去拜拜」秒點頭

刑事局嚴掃黑槍...驚見海鮮餐廳老闆入列　連上班族也來「收藏」

台股擁有高修復力、高息兩大優勢　退休族最愛

一出生成「醫療廢棄物」被丟棄！　她花16年找生母…竟挖出「更黑暗事實」崩潰

潛艦航行奄美大島海域　日防衛相點名中國：須釐清意圖

愛車合法停白線竟遭鎖鐵鍊！　駕駛傻眼…店家嗆：我平常都停這

App開發商抗議成功？蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策

自購桌上型車床　毒癮男「客製化改槍」...買槍贈2匣子彈

日職／王柏融先發DH往後調至第6棒　拚提升打擊率

紐時：強制遣返確診難民　川普政府故意輸出新冠病毒！

頭髮毛躁、髮質變差別怪罪洗髮精！先檢查吹頭步驟　濕髮入睡小心頭痛找上門

彰銀常董資格爭議吵翻天　黃天牧：政策是一脈相承

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

愛河慘變恐怖棄屍地！黑色塑膠袋裹兩截小腿

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

摩鐵毒趴連3天！辣妹嗨ㄎㄧㄤ暴斃亡

即／台南關廟民宅惡火　一家六口4死2傷

獨／健工老闆爆氣轟館長避重就輕：有種承認！

急跳槽當官　名檢放掉殺人凶嫌趴趴走

更多熱門

相關新聞

全家三峽大豹溪烤肉　9歲兒墜溪漂下游家人沒發現

全家三峽大豹溪烤肉　9歲兒墜溪漂下游家人沒發現

新北市三峽區大豹溪21日下午連續發生2名男童落水意外，一名9歲男童與家人在岸邊烤肉，不慎落水漂到下游；另一名3歲男童在看溪裡的魚，從3米高岸邊墜落溪水，幸好2起意外都被消防局駐點人員發現救起，並呼籲民眾到溪邊遊玩務必小心身邊孩童安全。

滅火器一噴「火燒更旺」　消防局曝暗黑真相

滅火器一噴「火燒更旺」　消防局曝暗黑真相

台南市消防栓落差消防局已請水公司補正

台南市消防栓落差消防局已請水公司補正

宜蘭救護車被撞翻車頂沒了　頭部重傷救護員碎骨取出觀察中

宜蘭救護車被撞翻車頂沒了　頭部重傷救護員碎骨取出觀察中

乾洗手放車上起火？消防局急刪文

乾洗手放車上起火？消防局急刪文

關鍵字：

消防局救護車擋車警示三角錐

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面