救護車搶救86歲嬤！惡劣男「要保養車」輾爆警示錐　擋路跩嗆：我也很急

記者陳以昇／新北報導

新北市消防局接獲報案，有老婦人需要緊急送醫，當救護人員用擔架推著老婦人要上救護車時，一名男子要進車廠保養車，竟違停在救護車後方，擋住去路，還壓扁警示三角錐，大言不慚地說「你們急，我也很急」，拒絕移車，最後經車廠業務把車移走，才順利將老婦送醫，消防局呼籲勿阻擋救護車前後動線，救人分秒必爭。

▲惡劣男準備進車廠保養車，竟違停擋住救護車後方病患上車處。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日下午4時許，新北市消防局民生分隊接獲119報案，指稱在板橋區漢生東路有名86歲老婦人，需要緊急救護送醫，救護車趕抵後，迅速地用擔架將老婦人從住家推出準備上救護車，一到車旁，救護人員當場傻眼。

▼救護車行車記錄器拍下，小客車壓扁後方警示三角錐。（圖／記者陳以昇翻攝）

一部黑色小客車直接違規停車，車頭緊貼救護車，擔架上的老婦人根本上不了車，趕緊叫小客車旁邊身穿短褲的車主移車，車主完全不予理會，還大言不慚地說「你們急，我也很急」拒絕移車。

原來這名男子準備要到漢生東路、縣民大道路口的車廠保養車，見到救護車開啟後門，並依法在後方擺放警示三角錐，他完全無視，還直接輾壓三角錐違規紅線停車，最後車廠的業務看不下去，將車移走，才讓老婦人順利送上救護車，整個過程耽誤了近3分鐘。

▼小客車擋住擔架上救護車，86歲老婦人躺擔架上，卻無法上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局呼籲民眾，除了聽到、看到救護車鳴笛執勤要讓道外，當救護車打開後車門，擺放警示三角錐時，表示正在執行救護勤務，切勿將車輛擋住救護車前後方行車的動線，因救人是分秒必爭，一秒的耽誤，可能是一個人的生命。

腦公！你不可以賴帳喔

▼惡劣男事後心不甘情不願將壓扁的三角錐撿起來。（圖／記者陳以昇翻攝）