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疑「閃大燈」遭持棍棒攔車！夫妻驚魂PO網：已報警　釣出駕駛留言踢館

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▲這名男子一下車就拿著棍棒朝這對夫妻走去，嚇得夫妻倆趕緊加速逃離。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

▲這名男子一下車就拿著棍棒朝這對夫妻走去，嚇得夫妻倆趕緊加速逃離。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市1名男子，28日傍晚開車載著妻子要到南寮買東西，途中遇到1輛黑色轎車沒打方向燈，又緊急煞車準備左轉，這對夫妻就閃了大燈，怎料惹惱了這名駕駛，竟開始一路跟車，最後更直接把車停在路中央，拿棍棒衝下車就要攔車打人，嚇得夫妻趕快開離現場報警，也將這影片PO上網，但網友反應卻兩極。

這名王姓女子在《新竹大小事》PO網表示，自己跟老公要去南寮買東西，在路上遇到一個不打方向燈，還急剎停車要左轉的人，他們就閃了一下大燈，接著對方開始一連串的跟車，從大庄跟到西濱，超過他們，「看到我們要左轉的時候，停車下來拿棍子要打我們，我們沒有理他趕快開車跑掉了，請大家在路上要注意一下，看到這輛車離遠點！」

▲男子一路從大庄跟到西濱，並不時探頭叫囂。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

▲男子一路從大庄跟到西濱，並不時探頭叫囂。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

原PO也表示，已經把行車紀錄跟影片交由給警方處理了，感謝香山派出所積極的處理；就在大家一昧指責攔車惡漢的不是時，竟釣出疑似攔車駕駛本人出面回應，並且說到「所有的人都只會斷章取義，不知實情就瞎起鬨，每個人都有底線，要不是原PO先挑釁再挑釁，誰會没事找事做」、「你們說的對，原PO有影片，那你們大家叫原PO從中華路四段馬德里汽車旅館前那條路開始的影片，拿出來講啊...幹麻不敢放，只會放別人錯的那段來掩飾自己的錯。討拍引群憤是嗎！真高招。」

新竹市警察局也表示，被害人已經提出告訴，警方正釐清是否為行車不當而引起的糾紛，也已經掌握攔車之人的身分，至於詳細事發原因，還待警方調查中。

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