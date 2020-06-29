BMW沾鳥屎「罵妻數十分鐘」還鎖喉！台積電工程師離婚脫產下場慘

▲年薪逾400萬的張姓台積電工程師，因長年對妻子家暴遭判離婚，上億資產脫產國外，妻子憤而提告 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名在台積電上班的張姓工程師（50歲），結婚20多年來屢屢對其妻言語恐嚇、肢體暴力等家暴行為，妻子受不了而訴請離婚，新竹地院判准張妻分配剩餘財產4500萬元；怎料張男更早先一步將股票變現，大筆資產轉移國外，張妻憤而提告。新竹地檢署依刑法損害債權罪，將張男起訴。

判決書上指出，張妻在2017年5月間，請張男幫小孩買考試所需的手錶，被張男拒絕，張妻則回：有錢買雙B轎車、帶理專喝咖啡，為何不願買手錶給小孩等語。隔2天於5月17日半夜，張男突然踹進妻房門，用力鎖住妻子喉嚨，並將她壓制在床上，並說他有錢愛怎麼花是他的事，以後不准再這樣說等語，隔日再傳簡訊「你再說像今天的賤話，就是自己想被揍，我一定跟你輸贏揍妳」等語恐嚇。

不僅如此，張男更在2018年4月間，僅因車子沾有鳥屎未清為由，飆罵其妻有數十分鐘，其妻僅因回了1句話，就遭施暴，更在2名年幼子女面前，以鎖喉動作緊掐她脖子，致其妻身體受到傷害，還言語恐嚇更表示要同歸於盡，導致妻子身心恐懼所深受精神上痛苦，張男卻辯稱對其冷言冷語所以才會挨揍。

張妻再也受不了，日前向法院訴請離婚，並請求300萬元賠償，新竹地院判准100萬元；另外她又要求剩餘財產分配4500萬元，法官也全數判准；不料，張男早已先將手邊股票及現金匯往新加坡，包含張男將BMW轎車過戶給他人，另將2筆共200萬元的保單也都解約，意圖損害妻子債權，張妻氣得向新竹地檢署提告，檢方認定犯罪事實，使妻子無法從他的國外財產聲請強制執行，依法將他起訴。

法院最後認定，判准剩餘財產分配4500萬元，及損害賠償100萬元；但張男將大筆財產轉移國外，都在妻子取得執行名義之前，無法構成毀損債權罪嫌，因此這部分以不起訴處分。

・含「北極靈芝」白樺茸、雞腿菇，打造健康好肌底

►苗栗區間車驚傳撞人！老人頭部噴血倒地…腳踏車全撞爛