手指被「幾乎割斷」！她鮮血狂湧…孫子一見急壞　路上攔車：我阿嬤血一直流

▲阿嬤手指遭風扇幾乎割斷，孫子嚇壞路上攔巡邏車 。（圖／翻攝屏東縣政府警察局）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名71歲阿嬤日前清理豬舍時，為了要灑水降溫開啟抽風機電扇，孰料，右手一根食指卻不慎進入風扇內，食指幾乎快被割斷，她痛得慘叫一聲，2個孫子見狀心急如焚，要開車將她送往醫院，途中見到巡邏車經過，攔車求援，經警方協助開道，一行人迅速抵達醫院，將阿嬤的手指接回。

東港分局新園分駐所警員13日執行巡邏勤務時，行經新園鄉仙隆路與吉興路二段路口，遇到一名蔡姓駕駛在巡邏車後按喇叭，隨即下車詢問發生什麼事，原來是蔡男的阿嬤人在車上，手指出現開放性骨折不斷流血，想請求警方協助開道送醫。員警見狀，立即開啟警示燈及鳴笛開道救援。

根據警方調查，71歲的蔡姓阿嬤因味天氣炎熱，豬舍需要灑水降溫，清理豬舍開啟抽風機電風扇時，右手一根食指稍不注意，剛好伸入抽風機電風扇的範圍內，突然被抽風機的風扇快速大力運轉時給割傷，右手食指幾乎快被割斷，蔡阿嬤頓時慘叫一聲。

2位孫子聽到阿嬤的呼救聲後，立即將阿嬤的右手食指給簡單止血並包紮，原先打算叫救護車緊急送醫，但怕等不及救護車到場，只好自行開車，由於擔心停等紅燈、塞車等問題，會延誤阿嬤的手指治療，渾身刺青的孫子一見警方巡邏車經過便攔車求助，原本需要20分鐘的路程順利縮短為9分鐘，阿嬤的手指也順利縫回。

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