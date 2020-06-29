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印度又2士兵在加勒萬河谷身亡！修建橋梁意外「翻船溺水」

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實習記者施怡妏／綜合報導

中印近日因邊界爭議引起小規模衝突，甚至造成傷亡事件。如今，又有兩名印軍士兵在中印邊境地帶加勒萬河谷（Galwan River）溺水身亡。據了解，這起事故純屬意外，兩人在修建橋梁時，意外翻船而溺水身亡，與當地的衝突事件無關，但目前印度軍方還未發表官方聲明。其中，莫爾死亡的消息於25日傳出，而汗的家人則是在26日收到死訊。

根據kashmir.today報導，身亡的士兵分別是37歲的納伊克·薩欽·維克拉姆·莫爾(Naik Sachin Vikram More)，和23歲的蘭斯·納伊克·塞勒姆·汗(Lance Naik Saleem Khan)。兩人日前於拉達克（Ladakh）加勒萬河谷溺水身亡，疑似在修建橋梁時，不小心翻船而發生悲劇。莫爾的家人透露，軍方告知他們的說法是，翻船事故發生後，莫爾跳入河中試圖救出夥伴汗，但是頭部不小心撞到河流裡的石頭，最後傷重不治。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

莫爾的爸爸感慨表示，「我們上一次對話是10天前，加勒萬河谷的局勢很緊張，他向我保證一切都會順利、很好，要我不要擔心。」汗的母親也表示，「他前幾天才跟我說，他很快就會回家」，在家中他從未提過關於軍隊的事情，就連電話也不常打，「他要我不必擔心，但現在他已經離開了，他是我唯一的支持，我彷彿失去一切」。」

加勒萬河谷是一條流經大陸和印度邊境的河流，1962年中印邊境戰爭期間，雙方曾在此發生激戰，之後大陸控制了加勒萬河谷大部分地區，屬於阿克賽欽地區。當地氣候寒冷，空氣稀薄，環境惡劣，除邊防駐軍外，無常住居民。

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