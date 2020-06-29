印度又2士兵在加勒萬河谷身亡！修建橋梁意外「翻船溺水」

Saddened to hear about the demise of Lance Naik Saleem Khan in Ladakh. He belonged to Mardaheri village in Patiala district. My sincere condolences to his family. The nation salutes the brave soldier. pic.twitter.com/BPOQjXmKLA — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) June 27, 2020

實習記者施怡妏／綜合報導

中印近日因邊界爭議引起小規模衝突，甚至造成傷亡事件。如今，又有兩名印軍士兵在中印邊境地帶加勒萬河谷（Galwan River）溺水身亡。據了解，這起事故純屬意外，兩人在修建橋梁時，意外翻船而溺水身亡，與當地的衝突事件無關，但目前印度軍方還未發表官方聲明。其中，莫爾死亡的消息於25日傳出，而汗的家人則是在26日收到死訊。

根據kashmir.today報導，身亡的士兵分別是37歲的納伊克·薩欽·維克拉姆·莫爾(Naik Sachin Vikram More)，和23歲的蘭斯·納伊克·塞勒姆·汗(Lance Naik Saleem Khan)。兩人日前於拉達克（Ladakh）加勒萬河谷溺水身亡，疑似在修建橋梁時，不小心翻船而發生悲劇。莫爾的家人透露，軍方告知他們的說法是，翻船事故發生後，莫爾跳入河中試圖救出夥伴汗，但是頭部不小心撞到河流裡的石頭，最後傷重不治。

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

莫爾的爸爸感慨表示，「我們上一次對話是10天前，加勒萬河谷的局勢很緊張，他向我保證一切都會順利、很好，要我不要擔心。」汗的母親也表示，「他前幾天才跟我說，他很快就會回家」，在家中他從未提過關於軍隊的事情，就連電話也不常打，「他要我不必擔心，但現在他已經離開了，他是我唯一的支持，我彷彿失去一切」。」

加勒萬河谷是一條流經大陸和印度邊境的河流，1962年中印邊境戰爭期間，雙方曾在此發生激戰，之後大陸控制了加勒萬河谷大部分地區，屬於阿克賽欽地區。當地氣候寒冷，空氣稀薄，環境惡劣，除邊防駐軍外，無常住居民。