為爭取人權而坐過黑牢...陳其邁力挺陳菊！562字喊話：對台灣民主貢獻有目共睹

▲陳其邁力挺陳菊 。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）



記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

國民黨立院黨團28日下午發動突襲佔領立法院議場，抗議總統府提名監察院人事名單。對此，前行政院副院長、高雄市長補選候選人陳其邁表示，「花媽過去在美麗島事件，她為了爭取人權而坐黑牢，這個對於台灣民主的努力跟民主的貢獻，我想是大家都一致非常肯定。」

陳其邁表示，「依照憲法總統提名監委，立法院行使同意權，這個是立法院的憲法義務。所以假如對人選或是對於整個提名有意見，都應該在立法院來做充分的審查。這個是國會議員他的責任也是國會應該要依照憲法來行使職權。」而他也說，「花媽過去在美麗島事件，她為了爭取人權而坐黑牢，這個對於台灣民主的努力跟民主的貢獻，我想是大家都一致非常肯定。更何況花媽過去對台灣人權的長期的一個努力，這也是大家有目共睹的。」

陳其邁也提到，「在擔任高雄市長的期間，她的施政也屢獲得五星級的一個滿意。所以回歸到說國民黨其實應該還是要在國會裡面好好地來進行審查，假如用抹黑、激化社會的對立，我想這並不是民眾所期待能夠在國會好好審查監委人選的看法。」而他也表示，「何況這次的臨時會，它其實還有包括前瞻的預算等等，也有司法改革的議題，也有包括護照或者是華航等等的重大決議要進行審議。所以我們還是希望說，國會裡面能夠召開臨時會，就有必要性的這些法案跟攸關民生或者是經濟發展的議案能夠在立法院如期的審查。」

陳其邁也強調，「我剛講過了，我再重複一次。花媽過去在美麗島事件以來，對台灣民主的貢獻，以及長期對台灣人權議題的關注，都是有目共睹的，花媽也是市政五星級的市長，那我們今天去看十全滯洪池就是最好的例子，所以我們希望立法院行使監委同意權，應該在立法院好好地、理性地討論，來決定贊成與否，我們不希望有過多的抹黑或是激化對立，這還是要在立法院處理的議題。」

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