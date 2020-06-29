館長連發3篇文譙「國民黨才教壞小孩」！　痛斥藍委扯太陽花：趁夜晚搞破壞

記者黃可昀／綜合報導

國民黨30多名立委佔領立法院，要求蔡英文撤回對陳菊的提名，目前仍在門口堆滿椅子持續抗議。網紅「館長」28日晚上在臉書表示，立法院是幾乎所有立委都能進出的議場，如果有意見、想抗議可以白天正大光明的進行，藍委卻偏要選在夜晚破壞立院門鎖，強行進入佔領，「然後說太陽花，花你媽的XX。」

▲藍委用鐵鍊、椅子堵住大門。（圖／記者屠惠剛攝）



館長28日連PO三篇文怒批藍委，竟將佔領立法院的舉動扯上2014年的太陽花學運，指這項行動和當年的抗議學生一樣，是在爭取自身權益，不過，在立院表達想法本來就是所有立委的權利，應該利用會議時間來反應，明明白天有很多機會可以讓藍委發聲，他們卻「趁著夜晚破壞你原本可以進去的場所，然後在夜晚做你白天原本可以做的事」，這種行為讓他實在看不下去，「以後別再說我會教壞孩子，國民黨才會。」

▲館長批國民黨團佔領立院。（圖／翻攝自飆捍臉書）



網友回應，「在工作時間鬼混，在下班時間工作」、「立委不是可以直接進去，搞破壞是哪招？看沒有，損壞公務還自拍，可以移送吧」、「說實在如果是反對的民眾衝進去，我會覺得沒關係，但體制內的人衝進去…」、「這些藍委抗爭還要求開燈開冷氣？那晚上睡覺是不是要關電燈，早上要幫忙準備早餐？是在開立法院住宿體驗營？」

館長28日晚上也發起票選活動，調查網友是否贊成國民黨立委佔領立院？截至29日上午11時30分，有8.3萬人參與投票，其中84%反對，僅16%贊成。

目前藍委持續佔領立院，各出入口都被疊高的椅子擋住，或被鐵鍊給綁死，林為洲、蔣萬安更是把鐵鍊綁在自己身上，展現藍委堅持不讓步的決心。據了解，民進黨團上午約11點已用油壓剪將大門鐵鍊剪開，國民黨黨主席江啟臣稍早則喊話，「你用油壓剪來剪，我們大家都會綁在一起」，絕對不會畏縮或退讓。