北京新增確診降至7例！　進口海鮮需提供「核酸檢測證明」

▲夏日中穿著防護服的工作人員。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京爆發新冠肺炎第二波本土疫情，28日新增7例確診、無症狀感染者1例，因多數病例與新發地市場有關，豐台區市場監管局近日在區內啟動冷庫排查，對進口海鮮類食品，除現場重點檢查《入境貨物檢疫檢驗證明》外，還要求經營者要提供《核酸檢測合格證明》後，方可入市銷售。

根據29日最新通報，北京28日0時至24時新增報告本地確診病例7例，其中豐台區5例、大興區2例；新增疑似病例4例、無症狀感染者1例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。11日至28日期間，累計報告本地確診病例318例，在院318例，尚在觀察的無症狀感染者26例。

▲疫情發生後，北京封閉所有來自新發地市場肉類海鮮。（圖／翻攝新京報）

因多數病例與新發地市場有關，豐台區市監局近日到北京綠城錦繡低溫倉儲服務有限公司、北京京泉輝騰倉儲有限公司兩家冷庫進行檢查，截至目前，市監局已出動執法人員2010人次，檢查冷藏急凍食品經營戶1089家。

食品市場科科長郭少民表示，豐台區共有1000平方公尺以上的大型冷庫12家，近日正對這些冷凍倉庫進行排查，詳細記錄冷凍倉庫倉儲資訊，把守好「四個關口」。

「四個關口」包括建立貨物全程追溯機制，追蹤貨物的來源；每日檢查冷庫儲藏溫度、環境衞生狀況和食品保質期，進行消毒殺菌；冷庫經營人員要戴口罩、量體溫、核酸檢測呈陰性；強化運輸環節的冷鏈條件要求，保證食品在運輸過程中始終處於規定的溫度環境，不得脫離冷鏈條件。