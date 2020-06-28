民進黨酸藍營「太陽花搞成車輪花」　曝國民黨夜攻立院2大目的





▲國民黨立委破壞門鎖闖議場，噴漆，用椅子擋住主席台門阻擋開會。（圖／國民黨團提供）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。國民黨卻因為不滿監察院人事，在還沒通過前「搶先」闖立院、噴漆破壞公物。綠營黨政人士提出四點分析，狠酸國民黨自以為搞太陽花其實是「車輪花」，闖立院的真目的則是為了緩解政黨支持度持續下探的趨勢、緩解江啟臣的領導危機。

對於國民黨團這次的「行動」，黨政人士狠批，「這是一場不知所云的胡鬧」。他提出四點分析，第一，明天是臨時會前的談話會，臨時會的議程會在談話會中討論，國民黨團如果有意見，大可在談話會中表達，連讓朝野各黨討論的機會也要沒收，實在說不出個道理。

第二，這次臨時會不只有人事案，更有攸關疫情後國家總體經濟發展的前瞻二期預算，不知道國民到底是要杯葛人事，還是根本要卡國家發展。第三、陳菊在台灣民主運動發展上，在地方治理的表現上，貢獻有目共睹，國民黨以一黨之力，杯葛立法進程，就是為了抹黑一個人。

黨政人士提出第四點狠批，「國會議員出入國會，不需要破窗而入，看著這十多位平均六十歲的立委，依樣畫葫蘆的以為自己是太陽花，其實看在社會眼裡，這不是太陽花，這是車輪花。」

黨政人士分析，近日國民黨正因為黨內是否揚棄九二共識，以及是否正面迎戰廢考監議題而多所爭執的此刻，這次趕忙在臨時會前大動作上演「車輪花」，目的並不在監院人事，更重要的是如何在最短期間內，透過議題的發起，緩解政黨支持度持續下探的趨勢，也緩解江啟臣的領導危機。