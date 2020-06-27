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洗衣最好在晚上「下午電費貴10倍」？　台電曝光計價真相

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▲電表，電錶，電力，台灣電力公司，停電，限電，用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲網路謠傳在下午的電費最貴，所以洗衣最好在晚上。（圖／記者周宸亘攝）

記者林彥臣／綜合報導

進入6月以來氣溫屢創新高，許多家庭都紛紛開冷氣消暑，不僅全台用電量也創新高導致，家庭電費也與日俱增。近期，網路上就謠傳一則貼文，6月1日至9月30日實施夏季電價，不同時段的電費價格有所不同，例如洗衣服應盡量挑晚上的時段，電費會比較便宜。對此，「台灣事實查核中心」實際詢問台電人員，證實此為錯誤訊息，呼籲民眾切勿轉傳。

網路上近日盛傳一則傳言指稱，「6月1日 ~ 9月30日實施夏季電價！一天當中電價，分三時段，1. 中午1㸃→3㸃最貴是紅燈時段。2. 中午3㸃→隔天早上7㸃最便宜，是綠燈時段。3. 早上7㸃→中午1㸃前，次貴為黄燈時段。紅燈電費是黃燈的5倍。紅燈電費是綠燈的10倍。所以，洗衣服盡量排晚上綠燈時段！」

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▲▼下午電價最貴的說法，近日在網路上瘋傳。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

▲下午電價最貴的說法，近日在網路上瘋傳。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

「台灣事實查核中心」指出，自1989年起已實施「季節電價制度」，每年6月到9月為夏月電價實施期間，夏月過後自10月1日起，則恢復較低之非夏月電價計費，台電公司網站亦有相關的電價說明專頁，可提供民眾查詢，因此，每年6到9月為「夏季電價」，而夏月／非夏月電價皆採取累進制，但夏季電價「每度」單價比較高。

台電指出，傳言中指稱的紅、綠、黃三色區分時段方式，是在2019年，台電公司與近300名特定客戶，合作實驗的「即時電價」方案，但至今從未正式實施過，一般用戶使用的「適用住宅非時間電價」是以總用電量的級距計算費用，並非以不同時段計費。傳言所指「洗衣服盡量排晚上綠燈時段」，對電費計算的多寡，並無影響。

事實查核報告#476

►夏日、冷氣房皮膚不再乾巴巴啦

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