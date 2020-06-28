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破案率衝破百分之百！三民一分局發新聞稿秀績效遭批：「算別人的？」

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▲▼ 三民一分局官網教導民眾反詐騙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲三民一分局官網教導民眾反詐騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

為了向民眾宣導偵辦破案績效，高雄市政府警察局三民一分局發新聞稿，仔細閱讀，其中一段強調績效的部分，竟然破案率超過百分百，不僅竊盜案件破獲率，高達105%、較去年增加13.14%；最引人注目的是，詐欺案件的破獲率更高達120%，對此三民一偵查隊長翁士閔表示，原因是把「他轄」的部分也算進去，但這樣的做法，顯然和其他分局不太相同。

根據三民一分局提供的破獲數字寫到，刑案破獲率達98.99%，較去年同期增加1.05%；而竊盜案件破獲率更高，達到了105%，較去年增加13.14%；最引人注目的是，詐欺案件的破獲率更高達120%！從數字上來看，等於轄區內所有的案件都偵破了，而且偵查隊還破案破到「超過」。

對此，三民一分局偵查隊隊長翁士閔解釋：「這個數字除了內含發生在轄區內的案子，在破獲當下，如果抓到跨轄區的罪犯，也會累加上去，因此數字才有超過百分之一百的狀況。」

▲▼ 三民一分局教導民眾反詐騙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲三民一分局官網教導民眾反詐騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

翁士閔進一步舉例，先前轄區內有名老婦人遭到詐騙集團誆騙，有假檢警監管她的帳戶，請她依照指示操作，提領出現金購買黃金，並要求她到桃園面交價值千萬的財產，警方循線到桃園抓到5個嫌犯，類似像這樣的案件，數字就會累加在破案率上。

但記者私下請教其他分局，承辦人幾乎都表示「寫新聞稿的時候，不會將他轄破案數字，累計在自已分局的破案率之上！」只能說，警察單位破案率達百分之百，民眾看了或許感到安心，但「超越百分百」的狀況實在不常見。

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