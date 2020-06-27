淡水10歲女童遭砍3刀！傷勢穩定出院了　高中生寫信歉：我也搞不清楚狀況

▲淡水1名10歲國小女童上學時，遭高中生持水果刀狠砍，命危送醫，經開 刀住院近2周，已脫離險境，在端午節前返家團圓。（圖／GoogleMaps）

圖文／CTWANT

新北市淡水區11日發生校園隨機傷人案，1名劉姓男高中生（16歲），進入校園後突然持刀狠砍10歲國小女童，女童身中3刀命危送醫，住院近2週，女童在端午節前出院返家，女童家人表示，目前最重要的是讓女兒淡忘恐懼，暫時不會讓她回學校上課。

這起案件發生在11日上午7時許，1名高1劉姓男學生，持水果刀砍傷正在排隊量體溫的10歲國小女童，女童緊急送醫後，由於刀傷造成血胸、肺水腫，經過開刀，以及近兩週的救治女童終於脫離險境，在端午節前夕出院，返家與家人團聚。

女童家人表示，她身體正逐漸恢復中，目前最重要的是家人陪伴讓她淡忘恐懼，待身心狀況穩定後，再考慮繼續回學校上課。

而刺傷女童的高中生，第一時間沒有致歉，直到12日晚間，女童家屬才收到高中生寄來一封道歉信，致歉外也說案發當下，他自己也搞不清楚狀況，請求女童家屬原諒，不過，家屬認為對方誠意不足，一切將交給律師處理。

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