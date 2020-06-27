為自殺設法染HIV病毒！絕版神書12面向解剖憂鬱症　《正午惡魔》重譯出版

▲「憂鬱症」在全球10大疾病排行中，攀升到第2位，也是最受誤解、汙名化最嚴重的精神疾病。（圖／Pexels提供）



記者林育綾／綜合報導

美國作家安德魯．所羅門（Andrew Solomon）曾經在最絕望的時期設法染上HIV病毒，只為了有合理的藉口自殺，未能如願後，他從此展開對憂鬱症的終身研究，也因此身兼病患、文學作家、臨床心理學家、精神病學家等多重斜槓身份，2001年完成了《正午惡魔》這本神級巨著，沒想到相隔將近20年後，去年該書又獲選英國《衛報》提名21世紀百大書單，中文版絕版多年後，如今大家出版更將該書重譯，將於7月在台發行！

大家出版社提到，2020年整個世界接二連三發生許多大事，突如其來的傳染疾病、動盪不安的國際情勢，讓人們難以置身事外，也因此倍感焦慮不安，世界衛生組織（WHO）更預估，在全球10大疾病排行中，今年因為壓力造成的憂鬱及其相關疾病，將攀升到第2位，僅次於心血管疾病。

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而美國作家所羅門是一位長年的憂鬱症患者，同時也是臨床心理學教授、精神病學講師，《正午惡魔》是他最有名的經典著作，結合了他驚心動魄的親身經歴，還有淵博的知識挖掘，以12個面向解剖憂鬱症，在主題的宏闊及論述的深邃上，達到驚人的成就。

該書最早在2001年出版，不過相隔18年後，去年英國《衛報》提出的21世紀百大之書書單中，再次讓這本書榜上有名！台灣的中文版也已絕版多年，如今大家出版將其重新發行《正午惡魔：憂鬱症的全面圖像》，該書重新翻譯自2015年於美國出版的修訂版，包括所羅門在新增章節訴說自己身為「職業憂鬱症患者」這20年來的經歷，也整理近年憂鬱症治療的發展。

▲全面剖析憂鬱症的神書！《正午惡魔——憂鬱症的全面圖像》重譯出版。（圖／大家出版）

所羅門說，「寫書探討憂鬱症時，要避免將憂鬱症美化或妖魔化都很不容易，從某個角度而言，我兩種錯誤都犯了。但也許這樣的寫法才是最誠實的寫法。與其說我對憂鬱症的感覺介於感激和恐懼之間，毋寧說，我以很極端的方式感受到兩者。」

當時他在母親離世3年後，第一次憂鬱症發作，只是那時候的生活、事業、感情一片順遂，連自己也想不出任何理由得憂鬱症，這個病卻奪走他的生活自理的能力，讓他體內「長出一個陌生人」，甚至在最絕望的時期，「設法染上HIV病毒，只為了有合理的藉口自殺」。最終他未能如願，但也從此接受自己將永遠與憂鬱症為伴，並展開對憂鬱症的終身研究。

▲《正午惡魔》作者安德魯．所羅門曾經在在最絕望的時期設法染上HIV病毒。（圖／翻攝自TEDxMet ）

多年後出版了《正午惡魔》，以全方位面向解剖憂鬱症，從一般人對憂鬱症最常見的困惑——是由外在刺激還是內在性格所引發？是生理問題還是心理問題？採藥物治療還是心理動力治療？只是不快樂還是罹患了憂鬱症？到更宏觀、結構性的面向——憂鬱症在演化上的意義、政治如何決定憂鬱症的描述及治療，乃至性別、年齡、族群文化、貧窮、自殺與憂鬱症的關係，對憂鬱症這種公認難以理解的疾病展開反覆辯證。

他採訪了大量病患、醫生、科學家、藥物研發者，介紹各種療法為何有效或無效，從藥物治療、談話治療、電痙攣療法等正規治療，到還在實驗階段但被寄予重望的幾種電力藥學、啟靈藥。他還大膽親身投入10多種另類治療，從公認具有成效的運動、飲食控制，到可以認真看待的重複穿顱磁刺激術、生存課程、EMDR、團體治療⋯等等，甚至包括看似荒誕不經卻帶來相當啟發的塞內加爾泛靈儀式。

由於憂鬱症是最受誤解、汙名化最嚴重的精神疾病，同時也是最難以定義的疾病，因此出版社認為，這本書的價值，不僅在於作者完成了不可能的任務，更在於作者從自身及無數受訪者的苦難中，挖掘出受苦的意義、救贖，讓人們看到這種疾病的悲劇性和其帶來的美麗洞察，也讓不論是病患、治療者還是陪伴者，都還能懷抱希望。

影／安德魯．所羅門在TEDxMet 的演講：

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