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能參觀維修基地、還有實作課程　高鐵4梯次暑假營隊又要來了

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▲▼高鐵營隊學員參訪維修基地聽取維修人員說明實作課程。（圖／高鐵提供）

▲高鐵營隊學員參訪維修基地聽取維修人員說明實作課程。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

「台灣高鐵2020暑假營隊」7月3日前開放網路報名，分為大專組、高中職組、國中組及國小組，7月7日將正式公告錄取名單。參加營隊可參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓，還可體驗多項安全實作課程。

高鐵暑假營隊分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵將於7月6日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於7月7日在活動報名網頁公告錄取名單。

請繼續往下閱讀...

「台灣高鐵2020暑假營隊」各梯次舉辦時間

國小組：8/18（二）
國中組：8/19（三）
高中職組：8/20（四）
大專組：8/21（五）

▲▼高鐵營隊學員參訪維修基地聽取維修人員說明實作課程。（圖／高鐵提供）

▲營隊學員參訪「台灣高鐵探索館」聽取館員解說。（圖／高鐵提供）

高鐵表示，截至2020年寒假營隊為止，累計參與人數達3,600人，過程中，除學員們將搭乘高鐵列車、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓外，更可體驗多項安全實作課程，並透過精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

▲▼高鐵營隊學員參訪維修基地聽取維修人員說明實作課程。（圖／高鐵提供）

▲高鐵營隊學員大合照。（圖／高鐵提供）

此外，參加營隊的學員們，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」，透過館內先進的科技與互動裝置，學員們可一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆了解精采的高鐵故事。

高鐵提醒，為維護每一位參加者的健康安全，全體學員上課及參訪過程中需全程配戴口罩，並於事前繳交健康聲明書。進入高鐵公司各參訪地點時，請配合量體溫，用餐或飲水時也請保持社交距離，以維護自身及他人的健康。

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