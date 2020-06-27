美海軍「黃貂魚」無人加油機　測試計劃延3年後進行

▲MQ-25A。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍砸下8470萬美元（約新台幣25億元），再向波音採購3架MQ-25A「黃貂魚」艦載無人空中加油機，預計在2024年8月交付，不過近日卻傳出來不及為指定的航艦現代化改造，所以MQ-25A測試計劃恐怕延遲至3年，而這也將影響海軍「優化艦隊」的部署。

根據《國防新聞》報導，政府責任辦公室報告說，萬一無法照著預計的時間内交付，再加上海軍在航空母艦上安裝MQ-25控制中心的靈活性有限的基礎上，可能需要對合同進行修改，而這將影響固定價格條款。

報告還補充說，如果海軍錯過安裝時間，最多只能延長3年，因爲這樣的延誤不僅會拖延初始作戰能力，還會導致成本增加。對於海軍而言，他們近年來在整體作戰能力和現代化改造不停面臨「平衡問題」，而MQ-25A就是「優化艦隊響應計劃」的部署，所以延遲3年是不可能的事情。

MQ-25A未來正式服役後，有望在500海浬內範圍內提供高達15,000磅（約6.8噸）的燃料，使艦載F-35C戰機和F/A-18超級大黃蜂的攻擊範圍擴增一倍，能夠大幅提升航母艦載機的攻擊爆發力，同時讓原本肩負加油任務的部分F/A-18超級大黃蜂戰機可以解放戰鬥力，加入打擊任務中。