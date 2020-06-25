端午連假第2天塞爆！國道「7大地雷路段」曝光　達118萬百萬車公里

▲端午連假塞爆，國道多處壅塞。（圖／高公局）

文／中央社



明天是端午連假的第2天，高公局預估整體交通量為118萬百萬車公里，國1南向楊梅到新竹等7路段恐將車多壅塞，提醒用路人可以改道行駛。

交通部高速公路局說，明天是端午連續假期的第2天，預估交通量將落在118萬百萬車公里。

高公局說，預估明天車多壅塞路段包含南向國1楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，北向圓山到大華；國3三鶯到關西、烏日到霧峰；國5南向南港系統到坪林，北向宜蘭到坪林。

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▲國道5號25日一早「紫爆」，車流壅塞。（圖／記者葉國吏翻攝）

公路部分，公路總局表示，今天從國道5號南下接蘇花改至花東地區車流於上午8時就陸續出現返鄉及出遊車潮，截至下午3時，包括台2線蘭陽隧道南口至蘇花改蘇澳端南向、台2戊線聖湖路段、台9線國5蘇澳交流道至蘇花改東澳端南向、台61線新豐及大園南向等路段都有回堵且車速緩慢情形，其他如台61線竹南路段則因銜接國道實施匝道儀控管制致回堵壅塞，及部分路段等發生事故影響車流順暢外，其餘大部分省道路段車流正常無壅塞情形。

公路總局說，預估明天除了返鄉車潮外，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段也會有局部壅塞情形，如台2線關渡－淡水路段、台2線萬里－大武崙路段、台3線、台7線大溪－慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台26線墾丁路段等，公路總局已於部分省道路段規劃替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。