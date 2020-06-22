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「愛您愛鄰－憶曲來台東音樂會」首發　康弘+向娃等high翻全場

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▲ 「愛您愛鄰－憶曲來台東音樂會」池上首發。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 「愛您愛鄰－憶曲來台東音樂會」池上首發。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由台東縣政府文化處策劃主辦109年藝術下鄉巡演活動「愛您愛鄰-憶曲來台東音樂會」，首發場20日開拔至素有「藝文米鄉」之稱的池上鄉舉行：音樂會場地則選定位於中外聞名的「伯朗大道」旁肇建於清代的保安宮廣場，民眾宛如粉絲紛紛與演出人員要求合影，造成大轟動。

▼ 音樂會場地則選定位於中外聞名的「伯朗大道」旁肇建於清代的保安宮廣場，民眾熱情捧場 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 音樂會場地則選定位於中外聞名的「伯朗大道」旁肇建於清代的保安宮廣場，民眾熱情捧場 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

音樂會活動從傍晚6點起至晚上8點，現場嘉賓雲集包含縣議員陳宏宗、池上鄉張堯城鄉長、鄉民代表會江鑫貴主席、以及滿場熱情的鄉親；音樂會則由在地知名唱將甸貞帶來動聽歌曲「想厝的人」開場，緊接著尾音天后于櫻櫻一曲「梨花淚」勾起全場觀眾的回憶,緊接著秀場女王向娃飆唱「熱情的沙漠」，為節目帶來另一段高潮。

而民歌王子李明德的民歌組曲,不但與民眾共舞,更帶動全場一同歡唱,壓軸秀場巨星-康弘一出場立刻引起全場熱烈掌聲,包括「恨你不回頭」、「胭脂馬柱到關老爺」等歌曲,皆受到現場觀眾報以安可呼聲，目最後由康弘帶來膾炙人口的「山南山北走一回」，為憶曲來台東首場演出劃下完美句點 。

音樂會同時舉辦了「星影喜相逢」的拍照活動，一償鄉親與心中偶像合影的夙願，此外，在演唱會中也穿插「與君同樂大放頌」活動，讓歌星與上台民眾一起合唱，參與表演的民眾還獲得了主辦單位提供精美的伴手禮獎品，在一起大樂團的原住民組曲樂聲中，帶著歡愉喜悅的笑容賦歸。

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