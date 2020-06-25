網路賣家撞臉「光緒皇后」　網友喊「不買旗袍要買人」...意外釣出本尊

▲大陸網路賣家神似清朝隆裕皇后。（圖／翻攝淘寶嫣之美）

本報訊

不少淘寶店因價廉物美備受買家愛戴，近日一間淘寶店被大陸網友瘋狂追捧，除了手工旗袍十分精美，大家更關注兼任模特兒的店長，她被讚有古代氣質，樣貌與歷史照片中的清朝妃嬪異常相似。甚至有人「殺到」網店和她互動，有眼尖的網友更直言，她簡直與光緒的隆裕皇后撞臉，令人會心微笑。

「模特比衣服更受歡迎！」，一間專售手工旗袍的貴價淘寶網店，近日瀏覽量激增，全因被網友發現店長兼模特兒的與眾可同，引來圍觀。

網店名為「嫣之美」，店長為一名氣質獨特甚具古典味道的女士，她在每件旗袍的出售頁面都有放上自己製作的照片，證明全是手工製成，而其售價同樣可觀，平均而言一件旗袍售價高達數千元。

雖只是兼任模特兒，惟她卻十分專業，表情動作十分到位，不論演繹古代或民初式樣裙子，也一樣韻味十足，有網民跑到「問與答」位置，留言查詢搞笑問題，沒想到真的釣出店主真人，看來面無表情的她，回答時卻「極其生鬼」，一問一答令人爆笑。

有網民大讚店長有種古人的感覺，特別像清朝皇室的後宮妃嬪，有眼尖網友一查，更發現店主竟然和歷史上命途多舛的光緒皇帝正妻隆裕皇后撞臉，令人大感驚訝。沒想到店主也指，這個秘密，早有人說過，有人笑問不想要旗袍只想要店主，她也搞笑回答500萬有交易。

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