10年狂生9個！妻今年又懷孕了…29歲老公「不結紮」：我不會用避孕套~





▲29歲男和妻子生下10個孩子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西河池市都安縣有這樣一對年輕夫妻，二人在深山中生育了9個孩子，並即將迎來第十孩。當時，29歲丈夫透露，妻子有病沒有辦法結紮。有網友質疑，為何老公不去做結紮手術或者使用避孕套。沒想到，他最近再次語出驚人的回應，「家裡有（避孕套），但不會用。」

此前，據陸媒報導，廣西29歲男子韋國則和30歲的妻子蒙秀萍，現在育有3個女兒6個兒子，最大的已經12歲，其中6個都在上國小，現在家裡只有3個孩子加夫妻二人。他們居住在都安縣保安鄉的一個偏僻的村莊裡，一家11口人居住在搖搖欲墜的木板房，房間四處漏風。

在被問及「生了這麼多為什麼還要生？」他笑答，自己也沒有辦法，妻子有病沒有辦法結紮。提及生活來源，韋國則表示，一家的生活費都是自己外出打工來掙取，1天只有200元人民幣（約新台幣837元），但是也夠一家人生活了。

對於一家人的生活狀況，韋國則自信表示，撫養這麼多孩子也沒有什麼問題，生活費剛剛夠，打工完全能把一家人養活。他說，自己非常有這個能力和信心，「我慢慢打工去掙錢，沒有錢我就去貸款。」

▲韋國則。（圖／翻攝自微博）

對此，全網罵翻，「妻子有病不能做結紮，丈夫不能去結紮」、「他可能不知道，以他的能力，生那麼多就是害自己的孩子」、「買避孕套的錢也沒有了嗎」。

新聞一經曝光，當地政府立即介入，給夫妻二人的生活提供幫助。如今，韋國則一家居住在政府為其專門修建的新房中。另外，家中11人每個月還可以領350元人民幣（約新台幣1252元），他還透露，「小孩一個月開銷差不多1000多元人民幣，其他錢都存起來。」

據《新京報我們》最新報導，韋國則24日在接受採訪時回應了網友疑惑，「有（避孕套），但不會用，知道結紮，但做不了，因為妹夫之前做完手術，去打工沒有力氣，害怕自己也變成那樣。」

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