案444身分起底是「孟加拉郭董」　千萬名車代步！台商曝：有錢程度難以想像

▲孟國夫妻返台有無穿防護衣，仍沒有確切答案！（資料照／記者沈繼昌攝）



記者劉維榛／綜合報導

一對從孟加拉返台的夫妻染上新冠肺炎，疑似隱匿病情，讓機上37人也陷入染病風險，不過指揮中心卻暫時不開罰，引發各界質疑！事實上，這對夫妻身份大有來頭，先生在當地經營電扇工廠，在當地知名度超高，號稱「孟國郭董！」

指揮中心發言人莊人祥指出，兩人6月13日返國入境時無症狀，因主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，其中丈夫（案444）一採檢驗陽性，太太（案445）一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人均於15日確診，目前住院隔離中。

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針對不開罰原因，莊人祥解釋，案445雖然未符合歸國條件，但是因為醫院人太多被迫出院，加上她從發病到入境超過10天，評估無傳染給他人之虞，且在機上全程穿著防護衣、入境時有誠實告知，因此暫時不予開罰。

但夫妻有無穿防護衣一事，隔日卻被爆料並非如此，莊人祥表示，經過機場錄影帶調閱，確實兩人未穿防護衣，但有配戴口罩，將進一步瞭解是否涉及疫調不實，違反最高可處30萬元罰鍰。

事實上，據《壹電視》報導，這對夫妻搭機當日還姍姍來遲，一名台商表示，在孟加拉坐進口車就已飛上天，他們是坐千萬名車，事業也經營得有聲有色。如今兩人身分曝光，太太是台中人，丈夫是孟加拉本地人，他於1994年來台學電扇馬達技術而結識女方，如今在孟國第一大港經營電扇工廠，年產量50萬台，富有程度難以想像。