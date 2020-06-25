丈夫疑徒手掐死妻！新莊雙屍2人是國中教師　書本藏一封告白信

▲新莊雙屍命案，2名死者都是國中教師。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新北市新莊區24日驚傳雙屍命案，警方獲報到場，發現65歲李姓婦人趴臥在床上，已無呼吸心跳，68歲鄭姓丈夫則陳屍在頂樓水塔旁。據悉，死者夫妻都是國中退休教師，感情和睦，但丈夫近年罹患精神疾病，疑似不想去住安養院，徒手掐死妻子，再跑到頂樓輕生。

死者女兒在日本工作，近日曾打電話回家給母親，談到是否安排父親住進療養院，接受更好的照顧。一旁的父親聽到後，立刻堅決反對，還對老伴說：「不用了，過幾天妳就知道怎麼處理了」。

當時女兒十分擔心，但受到疫情影響，無法回台探望，只好每天打電話關心。不料23日晚間電話無人接聽，其他親屬接到請託，24日一同上門關心，才發現李婦已氣絕多時，鄭男則在頂樓水塔輕生，趕緊打電話報案。

警方到場後，初步研判鄭男是徒手將睡夢中的妻子勒斃，再跑上頂樓輕生。不過，依照遺體腫脹、發臭程度，死亡時間應在1天以上，確切死因有待相驗才能進一步釐清。根據《TVBS》報導，警方在書房找到一本書，其中藏著一封丈夫寫給太太的信，內容寫道：這一輩子娶妳不後悔，很愛妳，是我生命拖累了妳。

據了解，夫妻倆都是師大畢業，原先任職新北市板橋一所國中，妻子教英文，丈夫教化學，後來離職開補習班，現在已經退休10多年，同住新莊養老。不料端午節前夕傳出憾事，讓家屬悲痛不已。

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