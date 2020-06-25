陽光帥警「開賓士週嫖3次」　離婚後走鐘！把妹沾賭遭列管

記者葉國吏／綜合報導

屏東警分局23日晚間查緝一家應召站，沒想到卻意外查到「自己人」，而且還情急跳樓摔斷腿。根據了解，這位盧姓員警近期頗具爭議，不僅頻頻進出中國未報備，還出現各種荒腔走板行為，還有附近民眾透露，這名警員一週大約開賓士車來3次，很不尋常。

屏東警分局日前接獲民眾檢舉，指有警員經常出入一處應召站，懷疑利用關係包庇不法。為此，警局督察科派員長期跟監，並報請檢方聲請搜索票，23日晚間持票前往民族路一棟民宅，果真在3、4樓破獲色情交易，並發現盧員所駕轎車。

▲盧警情急之下，竟從頂樓跳到隔壁建物。（圖／東森新聞）

盧姓警員見到自家人上門，情急之下從應召站頂樓跳往隔壁棟建物，但因高低落差，雙腿當場骨裂，未能逃脫。盧警供稱，朋友也住在該棟建物，才會經常出入但仍被依社維法送辦。根據自由時報報導，附近民眾透露，盧警常常開賓士車來這，大約一週三次，很不尋常。

▲盧警經院方治療後，被帶回警分局調查 。（圖／民眾提供）

盧警同事也透露，盧警本來表現優異，在分局擔任教官，人帥又和善，但在幾年前離婚後行為舉止就開始走鐘。盧警近幾年為了追一位中國籍女子，在未報備的情況下頻頻進出中國，後來遭忌過處分；甚至還被檢舉跟賭場、應召站人士過從密切，甚至被目擊出入應召站，已經成警局列管人物。