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謝謝他的力挺！HIS CAFÉ首度攜手台北電影節　為電影人的堅持喝采

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▲▼台北電影節,HISCAFÉ,電影,影像創作者,國片。（圖／業者提供）

▲台灣電影佳作頻出，台北電影節一直是堅定的支持者， 今年HIS CAFÉ首度攜手台北電影節，一同為優秀的電影人喝采。（圖／HIS CAFÉ提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年台灣電影佳作頻出，主題多元、取材新穎，更鼓勵不同的表現形式，發展出國片的各種可能，台北電影節做為台灣電影最堅定的支持者，拔擢本土優秀影像創作者不遺餘力，並給予電影從業人員鼓勵及肯定，堅守住國片的榮耀，做電影是一件需要高度專注跟堅強意志的事情，辛苦卻格外有成就感，就是這樣的精神，讓每部作品都獨一無二。HIS CAFÉ以關照男人的心出發，並肯定自我實現的價值，相信努力扛起生活的責任與壓力後的男人，將展現出不平凡的樣貌，如同每一位不平凡的電影人，今年HIS CAFÉ首度攜手台北電影節，為每個淬鍊出台灣電影中不平凡之處的幕前幕後電影人加油打氣。

作為一款「為男人而生的咖啡」，HIS CAFÉ相信經過淬鍊的男人將展現出成熟不凡的樣貌，並感佩一生中不斷追求自我實現、贏取肯定的精神，HIS CAFÉ以咖啡原豆為主體，打造多層次卻平衡的風味，一開罐咖啡特有的酸香苦甜同時釋放，入口甘醇順口、尾勁飽滿，沉穩厚實的風味，讓身體和思緒一起短暫沉澱，每一口都蘊含豐富又特有的故事，如同電影場景中層層堆疊的情緒，這罐他的咖啡，有一貫的堅強況味，更有一段轉折細膩的體會。

▲▼台北電影節,HISCAFÉ,電影,影像創作者,國片。（圖／業者提供）

已連任五屆台北電影節主席的李屏賓曾表示：「過去所有的電影幾乎都為明星、製片人、導演服務，但電影其實是許多幕後工作者一起努力的成果。註1」因此，他希望打造一個「更像電影人的電影節」，讓更多幕前幕後的電影工作者，都有被看見的機會。2020台北電影獎「楊士琪電影卓越貢獻獎」已在5月20日率先公布，得主江泰暾自70年代入行，至今已累積了近50年的放映經驗，他憑藉自身專業與經驗為許多場館量身打造放映設備，也完成了許多困難的戶外放映活動註2。自2019年起，台北電影節改變賽制，增設多達14項的個人獎項，就是希望能為在更多電影產業幕後不可或缺的藏鏡人喝采，表彰出「堅持」的價值，正如HIS CAFÉ的品牌精神：「只要努力堅持，就值得被認同。」為這些堅持下去的電影人，HIS CAFÉ依然相信淬鍊造就不平凡，向每個堅守崗位的工作者致敬。

▲▼台北電影節,HISCAFÉ,電影,影像創作者,國片。（圖／業者提供）

生活不容易，辛苦總比快樂多，但別忘了HIS CAFÉ永遠在你身後、為你的堅持喝采，無論你的生活是哪一味，都可以成為你最特有的男人味。6/25～7/11，別忘了帶著HIS CAFÉ到台北電影節，一起支持台灣電影、鼓勵在地的影像創作者與從業人員們，繼續為下一個目標點燃熱情。

註1、註2：資料來源HIS CAFÉ提供

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