康明凱之妻首露面　請求加拿大司法部長釋放孟晚舟！

▲納吉布拉接受「加拿大廣播公司」專訪時的畫面。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)因為被控從事「危害中國國家安全活動」，在中國大陸被提起公訴。「路透社」最新報導稱，康明凱已分居的妻子納吉布拉(Vina Nadjibulla)周二(23日)接受「路透社」採訪時，公開請求加拿大司法部長考慮介入華為公司副董事長、首席財務長孟晚舟的引渡案，並釋放孟晚舟。

前一天，加拿大媒體播出對納吉布拉的採訪裡，她曾提出杜魯多政府可以為自己的丈夫和另一名加拿大人的獲釋「採取更多行動」。

「路透社」報導說，納吉布拉目前住在多倫多。自從已分居的丈夫被捕以來，她一直努力千方設法讓他獲得釋放。納吉布拉表示，法律專家已確定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時候停止有關孟晚舟的引渡審訊，而不僅僅是在法庭程序結束之後。

納吉布拉說：「選擇終止引渡程序，完全合法。 這可能會為解決兩位麥可(康明凱與另一位在中國被公訴的加拿大人麥可․斯帕弗)的問題打開一扇窗。」加拿大司法部長辦公室拒絕對此提議作出評論。

值得注意的是，本周稍早時納吉布拉接受了「加拿大廣播公司」(CBC)的專訪。當中，她就提到加拿大政府可以為她丈夫以及另一名在中國被囚禁的加拿大人的獲釋採取更多行動。上述採訪已於周一(22日)晚在CBC節目中播出。

納吉布拉說：「我們是加拿大人。加拿大人的政府必須採取行動把這兩個人帶回國。」她在採訪中提到了孟晚舟引渡案，表示自己在加拿大獲聽到了一些法律意見，確認渥太華能夠在符合法治且不存在任何司法干預的情況下結束對孟晚舟的引渡程序。司法部長完全可以採取行動，但他會不會採取行動則是另一個問題。 我們應該有這樣一個對話，而並非在後面躲起來。」

康明凱因為被控「從事危害中國國家安全的活動」，於2018年12月10日被北京市國家安全局依法審查。本月19日，外交部發言人趙立堅曾在記者會上說明康明凱案的最新發展，稱經依法審查，2020年6月19日，北京市人民檢察院第二分院以「為境外刺探國家秘密、情報」罪，將加拿大籍被告人康明凱起訴至北京市第二中級人民法院。

趙立堅表示，起訴書指控被告人康明凱「為境外組織刺探我國家秘密、情報，情節特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十一條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以為境外刺探國家秘密、情報罪追究其刑事責任」。

同一天，中國駐加拿大使館發言人也發表談話強調，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，中方堅決反對任何國家和組織以任何藉口干涉中國內政和中國的司法主權。加國所謂中方「任意」拘押該國公民的指責毫無根據，加國企圖搞「麥克風外交」，拉幫結派向中方施壓，這完全是徒勞的。