台東縣衛生局水質檢測結果　共計48處合格

▲ 台東著名知本溫泉區。（圖／台東縣政府提供）

記者楊鈞典／台東報導

為提昇溫泉游泳池業者自主衛生管理，促進觀光事業發展，台東縣衛生局24日公佈5月份縣轄溫泉水及游泳池水質抽檢結果，共有知本老爺大酒店、桂田喜來登渡假酒店、台東市立游泳池(湧泉運動公園)等48處場所合格，民眾可安心前往消費。

衛生局表示，為了維護消費者泡溫泉及游泳玩水的安全與品質，台東縣衛生局持續每個月特別針對縣轄內各游泳池（溫泉）抽檢水質工作，考評內容分為一般環境衛生、泡湯溫泉設施衛生及從業人員衛生等，並分成溫泉水質與游泳池水質2部份公告。

抽檢結果如下，游泳池部份—知本老爺大酒店、東遊季溫泉渡假村、日暉國際渡假村、娜路彎大酒店、鹿鳴溫泉酒店、溪遊季、泓泉溫泉渡假村、亞灣飯店、金樽大飯店、F商旅-知本館、禾風新棧度假飯店、等18處。溫泉(三溫暖)水質部份—桂田酒店、知本老爺大酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、東台溫泉飯店、朝陽假期飯店、逸老船長溫泉、盈家溫泉、金暉大飯店、綺麗開發、東遊季溫泉渡假村、鹿鳴溫泉酒店等30處。

衛生局強調，溫泉為台東縣遠近馳名之特有觀光資產，近年來政府提倡觀光，國民逐漸重視休閒活動，每至假期各地旅客皆蜂擁而至，台東縣有包括知本、金崙、鹿野、綠島、南橫等多處知名的溫泉，有不少人熱衷於泡湯，或是前往公家的游泳池或飯店附設游泳池，為確保民眾使用溫泉之衛生原則。

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