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夏天泡湯變美美！衝中台灣「溫泉旅宿」吃美食　還能抽鑽石項鍊

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▲參山國家風景區管理處推出泡湯系列活動。（圖／觀光局提供）

▲參山國家風景區管理處推出泡湯系列活動。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣溫泉資源豐富，一年四季都適合泡湯放鬆。交通部觀光局表示，只要在6月20日到9月20日間，於「尖石、泰安、谷關、烏日、大坑、北港溪、東埔」等中部合法溫泉旅宿業者與餐廳消費，或參加中部好湯主題遊程，憑消費500元以上之發票上傳至活動網站，就可參加抽價值10萬元的鑽石項鍊。

交通部觀光局今（18）日舉辦「2020溫泉中台灣、幸福靚好湯」記者會。中醫師喬聖琳表示，夏天泡溫泉不僅更能排除體內廢物、毒素與多餘水分；擴張的毛孔讓礦物質進入體內，不僅增強人體抵抗力，更能放鬆因疫情緊張的身體、達到養顏美容等益處，再搭配簡單的養生美食，由內而外都呵護身體與肌膚。

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▲參山國家風景區管理處推出泡湯系列活動。（圖／觀光局提供）

▲參山國家風景區管理處推出泡湯系列活動。（圖／觀光局提供）

▲活動期間至中台灣溫泉旅宿泡湯、吃美食，還能參加抽獎活動。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，參山國家風景區管理處結合中部新竹內灣尖石、苗栗泰安、台中烏日、大坑、谷關、南投東捕及北港溪等七大溫泉區，一共推出兩大虛實整合的網路活動，提供價值超過40萬的獎品與獎金。

參山處也以中部溫泉為特色軸心，整合溫泉區周遭的主題特色，精選出新竹、苗栗、台中、南投超過10條的主題溫泉遊程路線，呼應今年的「脊梁山脈年」，吸引旅客前往。

觀光局表示，只要在6月20日到9月20日間，於「尖石、泰安、谷關、烏日、大坑、北港溪、東埔」等中部合法溫泉旅宿業者與餐廳消費，或參加中部好湯主題遊程，憑消費500元以上之發票上傳至活動網站，即可每月參加抽獎。

▲▼疫情重創產業，宜縣府助觀光，將5/31到期的礁溪森林風呂溫泉護照，延長至11/30。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

▲▼疫情重創產業，宜縣府助觀光，將5/31到期的礁溪森林風呂溫泉護照，延長至11/30。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

▲我國溫泉資源豐富，全台都有溫泉。（圖／宜蘭工旅處提供）

抽獎活動將抽出最大獎價值10萬元的國際知名品牌30分鑽石項鍊一名。此外，於活動期間集滿七大溫泉區之消費記錄，即可透過活動官網獲得由知名華裔設計師Daniel Wong所設計的「花漾」限量浴巾斗篷。

參山處同時舉辦「幸福靚好湯、尋找部落客」活動，邀請民眾分享中部溫泉區的遊記，只要上傳幸福好湯圖文或影片遊記，活動結束後將評選出第一名，可獲得獎金3萬元、第二名1萬5,000元、第三名1萬元及五名佳作，每名可獲得3,000元；除了豐富獎金之外，參加投稿的作品，還有機會獲選刊登在《溫泉中台灣、幸福靚好湯》專書中。

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