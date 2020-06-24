20歲日本留學生疑「台灣南部染疫」　指揮中心匡列140人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本厚生勞動省22日公布3名境外移入個案，其中一名就是6月20日從台灣飛抵成田機場的20多歲留學生。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日晚間臨時召開記者會表示，該名個案是於日本機場被採檢，雖然指揮中心已與日方聯絡，但尚未收到答覆，指揮中心初步掌握接觸者140人，其中125人列為居家隔離對象、15人自主健康管理。

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陳時中表示，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心會對居家隔離125 人全數進行採檢，25日將公布部分檢驗結果。