兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

▲徐立德失去太太後，與相差37歲的女音樂家交往，當街熱吻還被拍到，並在眾人不看好的情況下步入婚姻，最後果然打起了離婚官司，且女音樂家還要求650萬生活費的賠償。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

高齡89歲的前總統府資政徐立德在2009年失去了太太，之後與小自己37歲的陳姓女音樂家交往，還被媒體捕捉到當街熱吻的畫面，兩人在2013年結婚，但這第二春僅維持2年，雙方2015年間就分居，最後離婚。而陳女事後還要求徐立德要賠償650萬的生活費！

徐立德學經歷豐富，擁有美國哈佛大學公共行政碩士，韓國慶北大學經濟學榮譽博士，加拿大維多利亞大學榮譽法學博士等學位，並曾任台灣省財政廳長、財政部部長、經濟部部長、經建會主委行政院副院長、總統府資政。

他的元配劉勤生2009年過世，徐立德在幾年後尋得第二春，先被媒體拍到與陳姓女音樂家當街親吻，2人沒多久就在2013年6月間結婚。但2人的婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初就搬出住處，與陳女分居並轉與兒子居住。2016年底，2人撕破臉，徐立德訴請離婚。

徐立德起訴理由指出，2016年8月間，陳女與父母發生糾紛，但陳女竟多次怪罪徐立德，還主動提出離婚之想法。同年12月間，陳女婚前之私事經父母批露見諸於媒體報導後，陳女就開始有自殘行為，並向徐立德情緒勒索。徐立德認為自己年老，難以承受，婚姻已生有破綻，故訴請離婚。

2人於2016年4月分居後，甚少互動，最後相約見面是1年多後的2017年7月間，最後更只在2019年3月在醫院偶遇，可知2人婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻之作為，已無回復之望，高院因此判准離婚，仍可上訴。

●但事情還沒完！

陳女向新北地院聲請給付家庭生活費用，她主張，當初2人結婚一起住在三重，徐立德體況欠佳仍身兼數職，有許多開會、應酬、出該、球敘、牌聚等活動，還要求她不得外出工作，要在家日夜躬身照顧。而每個月徐立德只施捨她20到30萬元的生活費，該筆金額不足以應付生活開支，還得逼她拿出個人積蓄，才能支付傭人薪資、稅、保險費及兒女學雜費等。

因此，陳女要求徐立德應支付2018年5月至今的家庭生活支出共425萬元，另外再要求徐從2019年10月起，每月付她25萬元生活費，直到2人確定離婚，加起來為650萬元。

徐立德則認為，為了滿足陳女的奢華生活，每個月固定給數十萬，更不定期給陳女大筆現金與匯款，還在三重買了高達6千萬的豪宅，也登記在陳女的名下，已經夠陳女不愁吃穿了，怎麼也沒想到陳女會提出這種聲請！

新北地院審理時認為，陳女無法證明徐立德婚前曾允諾支付2人所有家庭費用，也沒說明每月25萬元是如何計算出來的。且聲請狀中諸多陳述均非事實亦無理由，顯然是挾怨報復。再依據高院的離婚判決，2人早已分居，也沒有維持婚姻的意願，因此裁定駁回陳女聲請，認定徐立德無需負擔家庭生活費。

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