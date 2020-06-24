復工用電需求大增　長江幹流4座梯級電站今年首次「全開運行」

▲三峽集團水力發電站。（圖／三峽集團，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

三峽集團23日表示，長江幹流的四座梯級電站三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩水電站共82台機組實現今年首次「全開運行」，總出力達3953萬千瓦時。長江電力梯調中心主任助理、水資源部主任鮑正風表示，電網能夠消納四座梯級電站所發電量，代表大陸復工復產的步伐加快，帶動用電需求增加，經濟有望復甦回暖。

根據《新華網》報導，鮑正風指出，21日三峽電站34台機組率先實現全部併網發電，日發電量接近4億千瓦時，「目前入庫流量滿足三峽電站機組全開運行條件，三峽電站設計裝機容量2250萬千瓦，根據當前水位最大發電能力2060萬千瓦，相當於整個北京市夏季高溫用電高峰負荷。」

三峽電廠廠長陳輝指出，今年三峽電站34台機組首次全開併網發電時間較往年稍有提前，主要是綜合考慮上游來水、防洪等因素。

鮑正風提到，今夏面對可能嚴峻的防洪形勢，三峽集團提前騰空梯級水庫防洪庫容，積極開展以三峽水庫為核心的梯級水庫聯合調度，充分利用防洪庫容攔洪蓄洪、削峰錯峰，以保障長江流域防洪安全和人民群眾生命財產安全。

三峽集團也指出，三峽集團根據來水情況和用電需求實時滾動更新梯級水庫聯合調度方案，科學調度每一場洪水，為穩增長任務目標提供強勁可靠的「電力引擎」，助力經濟社會高質量發展。