駁二加碼振興「滿3千送3百」　暑假首開「小小駁二工作人員體驗營」

▲駁二將在暑假首開「小小駁二工作人員體驗營」。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

駁二藝術特區加碼振興！在7月15日至9月15日期間，只要在園區指定店家消費當日累計3000元，即送300元抵用券、指定餐廳單筆3000元現折600元。另外暑假更開設「小小二伯體驗營」，讓5歲至10歲的小朋友體驗駁二工作人員的日常，還可獲得限定版的小小駁二制服。

許多家長煩惱暑假該帶孩子到哪玩，駁二藝術特區趁勢推出「駁二好禮季」，其中首度開設「小小二伯體驗營」，由於駁二的工作人員在臉書上自稱為「二伯」，穿著印有鮮黃「駁二」兩字的黑色制服，穿梭園區管理大大小小事務，讓許多人對二伯的工作內容感到好奇，因此特別推出此企劃。

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▲體驗營可以拿起對講機報到、結帳過程、趣味任務挑戰。（圖／高雄市政府文化局提供）

「小小二伯體驗營」在7/15~8/28期間，每周三至周五的上午時段舉行，讓5歲到10歲的小朋友體驗駁二工作人員的日常，報名後不但可獲得限定版「小小駁二制服」，還可以拿起對講機報到，體驗結帳過程，活動也安排了趣味任務挑戰，讓親子可以一起探索、找出有趣的裝置藝術，從倉庫歷史到藝文概念，讓爸媽帶著孩子一同認識駁二的趣聞軼事，上午體驗活動結束後，下午還可以繼續待在園區遊玩。

此外，在行政院振興三倍券使用期間，駁二也加碼好禮雙重送，7月15日(三)至9月15日(四)在園區指定店家消費當日累計3000送300元抵用券（限量300張）、指定餐廳單筆3000現折600（限量100份），各項優惠皆可累計。

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